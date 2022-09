Microsoft pokaże nowe produkty z rodziny Surface 12 października

Microsoft szykuje nowe produkty

Już za 3 tygodnie, 12 października o 16:00 Microsoft zaprezentuje nam swoje nowe produkty sprzętowe. Po konferencjach Apple (a może i przed kolejną ;-)) oraz Google, będzie to trzecie warte uwagi wydarzenie tej jesieni. Kilka godzin wcześniej przed oficjalną zapowiedzią konferencji pojawiły się natomiast przecieki na temat nowych produktów, które miałyby zostać zaprezentowane. Wygląda na to, że główny bohaterem prezentacji będzie rodzina komputerów 2-w-1 Surface Pro 9, która ma być dostępna nie tylko z procesorami Intela, ale również na platformie ARM. Według przecieków Microsoft ma porzucić nazewnictwo Surface Pro X, co wydaje się nieco zaskakujące.

Surface Pro 9 dostanie nową platformę sprzętową Intela bazującą na procesorach Core 12. generacji (Core i5-1235U oraz Core i7-1255U), 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Procesory mają zapewnić wzrost wydajności względem poprzedniej generacji o około 20%. Model bazujący na procesorze ARM wykorzysta natomiast układ Microsoft SQ3. To nic innego jak wariacja platformy Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3, która nie tylko zaoferuje jeszcze większą wydajność, ale wreszcie zapewni też obecność modemu 5G. To rozwiązanie, którego nieco nam brakowało w zeszłym roku.

Drugim istotnym produktem będzie Surface Laptop 5, który ma być oferowany w dwóch wersjach z ekranami o przekątnej 13,5 oraz 15 cali. Wiele wskazuje na to, że będą one bazować na platformie AMD Ryzen 6000. Poza tym Microsoft ma również w zanadrzu Surface Audio Dock oraz szereg akcesoriów dodatkowych, które mają kolorystycznie pasować do nowych produktów z tej rodziny. Nie są to pewnie tak elektryzujące produkty, jak nowe smartfony Apple, ale miłośników platformy Microsftu z pewnością nie brakuje.