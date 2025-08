Superman błyskawicznie pojawi się na VOD. Znamy datę i powód

W połowie lipca opisywałem Wam wrażenia z nowego Supermana, na którym bawiłem się świetnie, pomimo tego, że nigdy nie byłem fanem uniwersum DC, a już w szczególności Człowieka ze Stali. James Gunn tknął w tego nudnego bohatera zupełnie nową świeżość i początkowo wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem – film od premiery zarobił bowiem 513 milionów dolarów. Media zza oceanu donoszą jednak, że to dla Warner Bros zbyt mało, dlatego zdecydowano się na przyspieszoną premierę na VOD.

Nowy Superman już wkrótce na VOD – szybka premiera efektem niezadowolenia z wyników finansowych?

To, że dzisiejsze blockbustery szybko trafiają na streamingi, nie jest niczym specjalnie zaskakującym, ale 35 dni od kinowego debiutu to naprawdę szybkie tempo – to właśnie po tylu dniach ma na VOD trafić nowy Superman, bo WB ma być rzekomo niezadowolone z wyników finansowych i chce jak najszybciej otworzyć kolejną odnogę monetyzacji. Aż 513 milionów dolarów może bowiem robić wrażenie, ale przy nieoficjalnych 363 milionach wydanych na produkcję, ta liczba już tak ogromna się nie wydaje.

Zgodnie z niepotwierdzonymi jeszcze przez twórców informacjami, Superman miałby pojawić się na VOD do kupienia lub wypożyczenia – na platformach takich jak Prime Video – miałby pojawić się już 15 sierpnia, czyli za dwa tygodnie. Trzeba mieć na uwadze to, że nie jest to równoznaczne z dostępnością w ramach abonamentu Max – to nastąpi zapewne dużo później.

Czy warto Supermana wypożyczyć/kupić, jeśli przegapiło się premierę kinową? Zdecydowanie tak – James Gunn udowodnił, że Superman może być jednocześnie prosty, zabawny i potrzebny jak nigdy wcześniej.