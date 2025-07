Disney+ zapowiada sierpniowe premiery. Będzie w czym wybierać!

Utrzymanie widza przy ekranie to nie tylko kwestia liczby tytułów, ale przede wszystkim ich jakości. W tym miesiącu platforma odpala rakiety na kilku frontach – od klasycznego sci-fi, przez pogłębione dokumenty, aż po seriale oparte na prawdziwych zdarzeniach. A zatem, co będzie można obejrzeć w Disney+ już w sierpniu?

Kosmiczna groza

"Obcy: Ziemia" nie bierze jeńców. Serial tworzony pod okiem Noaha Hawleya i Ridleya Scotta zabiera widza w podróż, w której każda decyzja ma konsekwencje. Jest sierpień, ale tutaj chłód i ciemność kosmosu są obecne na każdym kroku. Rozbity na Ziemi statek kosmiczny i ekipa ratunkowa, która nie spodziewa się niczego więcej niż zwyczajnych wyzwań, zostają skonfrontowane z czymś pierwotnym, drapieżnym i nieznanym.

Premiera: 13 sierpnia — dwa odcinki w dniu premiery

Żyć dłużej i lepiej

"Bez granic: Lepsze życie" to dokument, który nie zamyka się na nudnych akademickich teoriach. Chris Hemsworth, aktor kojarzony głównie z siłą i fizyczną kondycją, podejmuje trzy wyzwania mające realnie zmienić sposób, w jaki myślimy o własnym zdrowiu. Od lekcji gry na perkusji, przez wspinaczkę na lodowe ściany, aż po ekstremalne treningi wojskowe – każde z tych wyzwań pokazuje coś znacznie ważniejszego niż sam wysiłek fizyczny. To opowieść o tym, jak wychodzenie poza strefę komfortu wpływa na umysł, ciało i ducha.

Premiera: 15 sierpnia — wszystkie odcinki

Wakanda poza ekranem

Marvel jest mistrzem uniwersów – to wiemy. Jednak "Oczy Wakandy" idą krok dalej. Ów animowany serial to nie kolejna bajka o superbohaterach. Zamiast tego mamy do czynienia z głębszym spojrzeniem na świat Wakandy z perspektywy jej wojowników, agentów Hatut Zeraze, którzy walczą o utrzymanie kontroli nad najcenniejszym zasobem: wibranium. Otrzymujemy historię, w której akcja jest szybka, ale nie bezrefleksyjna, a emocje – choć kontrolowane – trafiają prosto w punkt.

Premiera: 1 sierpnia - wszystkie odcinki

Waga niesłusznego wyroku

"Sprawa Amandy Knox" jest dokumentem wagi ciężkiej. Historia amerykańskiej studentki niesłusznie skazanej za morderstwo współlokatorki we Włoszech jest nie tylko wciągającą opowieścią o walce o sprawiedliwość. To także diagnoza medialnego i społecznego mechanizmu szybkich osądów. Serial pokazuje, jak niewiele potrzeba, by zostać skazanym przez opinię publiczną, zanim wyrok wyda jakikolwiek sąd.

Premiera: 20 sierpnia — dwa odcinki w dniu premiery

Anatomia życia

Z kolei "Grey's Anatomy: Chirurdzy" powracają z 21. sezonem, nie tracąc na intensywności. Serial, który zyskał renomę dzięki realistycznemu przedstawieniu medycznych i osobistych wyzwań lekarzy z Grey Sloan Memorial Hospital, wciąż potrafi balansować na granicy emocji i profesjonalizmu.

Premiera: 27 sierpnia — wszystkie odcinki

Co jeszcze pojawi się w sierpniu?

WOJNA WIDZIANA Z POWIETRZA – SEZON 1 - Wszystkie odcinki od 1 sierpnia

BOBBY KONTRA WAPNIAKI – SEZON 14 - Wszystkie odcinki od 4 sierpnia

RODZINA DUMNYCH. GŁOŚNIEJ I DUMNIEJ – SEZON 3 - Wszystkie odcinki od 6 sierpnia

LATO 69 - Od 8 sierpnia

NECAXA - Od 8 sierpnia

RALPH BARBOSA: PLANETA BOSA - Od 8 sierpnia

IRON MAN I SUPER EKIPA - 6 odcinków od 12 sierpnia

TROPICIEL – SEZON 2 - Wszystkie odcinki od 20 sierpnia

EENIE MEANIE - Od 22 sierpnia

LEGO DISNEY KSIĘŻNICZKA: ZŁOCZYŃCY W NATARCIU! - Od 25 sierpnia

U NAS W FILADELFII – SEZON 17 - Wszystkie odcinki od 27 sierpnia

Źródło: Disney+ / informacja prasowa