Koniec dwóch OneNote’ów. Od teraz będzie jedna wersja aplikacji

Microsoft zdecydował się na to, żeby “ujednolicić” aplikację OneNote’a. Koniec z OneNote i OneNote dla systemu Windows 10 - i już teraz w sklepie Microsoft Store jest dostępna wyłącznie jedna wersja aplikacji, czyli właśnie “OneNote”.

Cały proces “fuzji” i ulepszeń trwał około 12 miesięcy, lecz wreszcie cała operacja zakończyła się sukcesem. Poskutkowało to również tym, że niektóre funkcje z poprzedniej wersji programu na Windows 10 są teraz dostępne w tradycyjnej apce - dzięki temu zmiana nie powinna być szczególnie bolesna.

Wsparcie dla OneNote na Windows 10 będzie dostępne jeszcze przez kilka lat

Na blogu giganta z Redmond możemy przeczytać, że w Microsoft Store będzie dostępna wyłącznie jedna wersja aplikacji, aby nie wprowadzać użytkowników w błąd. Programu OneNote dla systemu Windows 10 nie będziemy mogli już zatem znaleźć - chociaż kwestia znalezienia obejścia tego przez niektórych użytkowników pewnie jest kwestią czasu.

Microsoft zaznacza jednak, że OneNote dla systemu Windows 10 będzie dalej działał, chociaż użytkownicy tej wersji mogą zapomnieć o nowościach - te zwyczajnie nie będą wprowadzane. Wsparcie zakończy się dopiero w październiku 2025 roku - i trzeba przyznać, że to mnóstwo czasu.

Pomimo dodania masy funkcji z wersji na Win10 do “ogólnej” aplikacji, mnóstwo użytkowników skarży się, że pod względem interfejsu i użytkowania programu, bardzo jej daleko do poprzedniej wersji. Microsoft z pewnością będzie pracował nad naprawieniem takiego stanu rzeczy, jednak na ten moment nie da się stwierdzić, kiedy będzie to miało miejsce. W teorii zatem naturalna zmiana może okazać się nieco rozczarowująca.

