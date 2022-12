Windows 11 22H2 sprawia problemy w grach

Microsoft opublikował właśnie najnowszą aktualizację dla Windows 11, która oznaczona jest numerkiem KB5020044 i powinna szczególnie zainteresować graczy. Tym bardziej, że nie jest to obowiązkowa aktualizacja i o ile nie wymusicie jej instalacji ręcznie, to nie pojawi się na waszym komputerze w najbliższym czasie. KB5020044 to tak naprawdę cały zbiór poprawek, które adresują wiele zauważonych błędów, głównie związanych z nieprawidłowym działaniem aplikacji OneDrive, problemami z oprogramowaniem IME czy dużym obciążeniem procesora podczas pracy w eksploratorze Windows w kilku konkretnych przypadkach. Jednak z punktu widzenia graczy najważniejsze jest, że wreszcie naprawiono błąd powodujący wyraźny spadek wydajności w grach.

Gdy we wrześniu tego roku Microsoft rozpoczął instalację aktualizacji Windows 11 oznaczonej jako 22H2, nic nie wskazywało na to aby miały być z nią jakieś problemy. Wkrótce jednak okazało się, że wydajność na najnowszej wersji systemu wyraźnie odstawała, co szczególnie widoczne było w grach. Nie chodziło nawet o fakt, że zmniejszyła się liczbą wyświetlanych klatek, a bardziej o problem rwania obrazu, czyli tzw. efekt stutteringu. Sami przyznacie, że jest to szczególnie irytujące, zwłaszcza podczas dynamicznej rozgrywki w grach sieciowych. W pierwszej kolejności podejrzenie padło na sterowniki dla karty graficznej, NVIDIA nawet wypuściła stosowną aktualizację pod koniec września, ale niestety szybko okazało się, że to nie do końca rozwiązuje problem (a przynajmniej nie ten).

Microsoft początkowo umywał ręce, ale wkrótce potem wstrzymał aktualizację 22H2 dla komputerów z zainstalowanymi konkretnymi grami, która powróciła do Windows Update w zeszłym tygodniu. Teraz dostajemy natomiast nową poprawkę, która ma ten problem całkowicie rozwiązać. Okazało się, że w wyniku błędu, pewne aplikacje podczas grania wysyłały do GPU zapytania z narzędzia do debugowania błędów, co powodowało mikrosekundowe przestoje, i tym samym zacięcia obrazu. Po zainstalowaniu patcha KB5020044 problem ustępuje, a przy okazji naprawicie też szereg innych błędów.

Microsoft rozpoczyna okres świąteczny

Niejako przy okazji Microsoft informuje również na swoich stronach, że jest to ostatnia aktualizacja dla Windows 11 w tym roku. Zespół przechodzi teraz w świąteczny tryb pracy i opublikuje już tylko grudniowe aktualizacje bezpieczeństwa. Na nowe poprawki dla Windows 11 trzeba będzie poczekać przynajmniej do końcówki stycznia przyszłego roku. Miejmy zatem nadzieje, że ta ostatnia aktualizacja niczego nie zepsuła ;-).