Katalog Produktów na Allegro - od dziś nie wystawisz już ofert niepowiązanych z produktem

Katalog Produktów Allegro to duża i zapowiadana już wcześniej zmiana na tej największej platformie sprzedażowej. Ma ona na celu uporządkowanie wszystkich ofert dostępnych do sprzedaży i łatwe ich powiązanie ze sobą.

Czym dokładnie jest Katalog Produktów Allegro?

Katalog Produktów Allegro to nic innego jak ujednolicona i gotowa baza produktów dostępnych w sprzedaży na Allegro, w której zgromadzone są dane o tych produktach, a w szczególności ich parametry, zdjęcia oraz opisy.

Zgromadzone w Katalogu produktów pozycje, rozróżniane są na podstawie głównych ich parametrów, takich jak marka produktu, model, kod producenta oraz numer GTIN (EAN, ISBN, ISSN). Dzięki temu można je później ze sobą łatwo powiązać i wyświetlić w jednych wynikach wyszukiwania - to spore ułatwienie i wygoda, zarówno dla sprzedawców, jak i samych klientów.

Katalog Produktów Allegro - korzyści dla klientów

Zaczynając od samych klientów, bo oni są tu najważniejsi - dzięki Katalogowi Produktów, za każdym razem, gdy wpiszą oni w wyszukiwarkę na Allegro dany przedmiot, który chcą zakupić, wyświetlą im się w wynikach wszystkie oferty na taki sam model, na przykład telewizora, który jest dostępny w sprzedaży u wszystkich sprzedawców na platformie.

Oczywiście to nie tylko samo wyświetlenie, bo dzięki takiemu powiązaniu wszystkich produktów, na przykład poprzez kod EAN, będą oni mogli szybko i wygodnie nie tylko przeglądać te najbardziej atrakcyjne (sortując je po interesujących ich parametrach), ale i porównać ze sobą czy zapoznać się z opiniami o danym produkcie od klientów, którzy dokładnie ten sam już wcześniej zakupili.

Katalog Produktów Allegro - korzyści dla sprzedawców

W celu ujednolicenia i uporządkowania w ten sposób wszystkich ofert sprzedaży produktów dostępnych na Allegro, od 1 sierpnia każdy z nich musi być powiązany z kodem EAN danego produktu.

Obowiązek takiego powiązania wystawianych produktów leży po stronie sprzedawców, ale to jednocześnie szereg korzyści dla nich. Przede wszystkim Katalog Produktów Allegro to szybsze i wygodniejsze wystawianie ofert. Wystarczy, że sprzedawca wpisze kod EAN produktu do sprzedaży oraz warunki sprzedaży, a Allegro wyświetli pasujące do kodu pozycje. Podobnie Allegro automatycznie uzupełni parametry produktu z podanym kodem EAN wraz z jego opisem i zdjęciami.

W końcu to też udział w różnych programach organizowanych przez Allegro, jak Super Cena czy Ceny Allegro, jak i akcje promocyjne jak Smart Week czy Black Week, no i oszczędność czasu - w ofertach połączonych z Katalogiem klienci korzystają z opcji “Pytanie do sprzedającego” o 32% rzadziej.

Wystawianie nowych produktów na Allegro od 1 sierpnia

W przypadku nowych ofert sprzedaży produktów sprawa jest prosta i przejrzysta. Jak wspominałem przy wystawianiu oferty, sprzedawca będzie mógł podać nazwę produktu, który chce wystawić, lub jego EAN.

Allegro po przeszukaniu bazy w Katalogu Produktów wyświetli pasujące pozycje, z których sprzedawca będzie mógł wybrać do wystawienia do sprzedaży właściwą.

Każdy sprzedawca będzie mógł w tym miejscu zgłosić Allegro ewentualny błąd w zamieszczonych danych, a jak w Katalogu Produktów nie uda się znaleźć pasującej pozycji, sprzedawca będzie mógł ją dodać do bazy na podstawie swojej oferty. Będzie tu wymagane podanie między innymi marki produktu, modelu, kodu producenta oraz numeru GTIN (EAN, ISBN, ISSN).

Edycja już dodanych produktów na Allegro od 1 sierpnia

Co z istniejącymi ofertami produktów, które sprzedawcy mają już dodane na swoich kontach? Każdy z nich będą mogli oni edytować i powiązać je z gotową pozycją w Katalogu Produktów.

Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to skorzystanie z wyszukiwarki dostępnych ofert sprzedaży, w której zaznaczamy w formularzu “połączenie z produktem” - “niepołączone”.

W tym miejscu po kliknięciu w edycję danej pozycji, wybieramy produkt dostępny w bazie oraz łączymy go z pasującym do naszej oferty. To nieco czasochłonne w przypadku większej liczby produktów, w takim przypadku warto skorzystać z drugiego sposobu.

W tej samej zakładce “Moje oferty” i przy filtrze “połączenie z produktem” wybieramy opcję “wszystkie niepołączone” oraz w wynikach wyszukiwania zaznaczamy pozycje, które chcemy połączyć z produktem dostępnym w Katalogu Produktów.

Po kliknięciu w opcję “Połącz z produktem” będziemy mogli w jednym oknie wskazać wszystkie pasujące parametry do każdego z produktów.

Ujednolicenie bazy w Katalogu Produktów Allegro

W celu ujednolicenia całej bazy produktów, Allegro już w ramach swoich zasobów i algorytmów pomoże uporządkować ich listę.

Tak więc jeśli sprzedawca ma już dodaną ofertę z przyporządkowanym symbolem EAN, a Allegro znajdzie taki sam w Katalogu Produktu, zaproponuje sprzedawcy połączenie go z katalogiem. W ten sposób scalone zostaną powielane produkty dostępne w sprzedaży na platformie z różnymi tytułami, opisami czy błędnie przyporządkowanymi kategoriami.

Podsumowanie

Data 1 sierpnia to kamień milowy w całym tym procesie zmian na Allegro, który trwa już na od 2018 roku, a jego koniec planowany jest na 2024 rok. Tak więc od dziś, sprzedawcy muszą już każdą swoją ofertę sprzedaży powiązać z produktem z katalogu.

Sprzedawcy już od dłuższego czasu informowani są o tej dacie i udostępniono im wcześniej opisane narzędzia do wprowadzenia zmian w swoich ofertach. Wspomniane zalety o braku konieczności poszukiwania właściwych wartości parametrów, robienia zdjęć sprzedawanych produktów czy poświęcania czasu na tworzenie opisów, które są już gotowe i dostępne w bazie Katalogu Produktów Allegro, z pewnością spowodowały już w większości przypadków powiązanie ich z tym katalogiem.

Tym samym, na barkach sprzedawców pozostaje więc już przede wszystkim zmiana sposób patrzenia na swoją sprzedaż na Allegro - zamiast wykonywać pracę związaną z przygotowaniem opisów czy zdjęć, teraz będą mogli skupić się na analizowaniu danych rynkowych i jeszcze lepszemu przygotowaniu swojej oferty - np. szybkości dostaw, jakości sprzedaży czy polityki zwrotów.

Z kolei klienci otrzymają w efekcie uporządkowaną bazę produktów (nazwy, zdjęcia, opisy i właściwe kategorie) dostępnych u różnych sprzedawców, dzięki czemu w wynikach wyszukiwania znajdą wszystkie pasujące produkty dostępne w sprzedaży, które pozostaje im jedynie posortować według ceny czy terminów dostawy.

Co równie ważne, w nowej odsłonie Allegro, opinie o produktach są wyraźnie rozdzielone od opinii o sprzedawcach. Tak więc już po wyborze konkretnego produktu - po jego cechach, parametrach i opiniach, będą mogli na końcu wybrać właściwego sprzedawcę, po prześledzeniu opinii o jego sprzedaży.

Nie ulaga wątpliwości, że to duża zmiana na tej największej platformie sprzedażowej w Polsce, z tego też względu Allegro przygotowało obszerną bazę wiedzy oraz wskazówek pomagających sprzedającym wystawiać oferty powiązane z produktem. Sprzedający, którzy poszukują informacji na temat Katalogu Produktów Allegro, znajdą je na stronie Katalog produktów dla Sprzedających, na której - poza wiedzą merytoryczną, znajdą sekcję najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Można także skorzystać ze wsparcia społeczności Allegro Gadane. W razie potrzeby, w indywidualnych tematach, na które sprzedający nie znajdą odpowiedzi, do dyspozycji pozostaje dział obsługi klienta, do którego kontakt znajduje się na stronie Pomoc Allegro.

–

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.