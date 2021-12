Spider-Man: Bez drogi do domu

Wszyscy już wiemy, że finansowo wspólna produkcja Sony i Marvela nie pozostawiła żadnych szans konkurencji, ale gdy mówimy o widowisku kinowym trudno wskazać inny tytuł, który wzbudziłby tyle emocji. Po raz trzeci Tom Holland pojawia się jako Spider-Man, ale jego przeciwnikami nie będą złoczyńcy, których zna - w jego świecie pojawią się czarne charaktery z innych uniwersów, bo zaklęcie Doktora Strange'a nie zadziałało jak należy. Pełen nostalgii i silnych emocji seans działa na każdego.

Diuna

Gdy potwierdzono, że Denis Villeneuve będzie odpowiedzialny za kinową adaptację "Diuny", zakrzyknąłem z radości. Człowiek, który stworzył "Sicario", "Blade Runnera 2049" oraz "Nowy początek" potrafi malować światy, jak nikt inny. I sprawdziło się to, na co liczyli wszyscy - seans "Diuny" to prawdziwa wizualna uczta, a jednocześnie historia nie została zagubiona i pomimo delikatne kompresji wciąż ma wiele do przekazania. Wszyscy czekamy na kontynuację.

Teściowie

Z desek teatru na plan filmowy - "Teściowie" ze spektaklu stali się filmem, którego nikt się nie spodziewał, a każdy powinien zobaczyć. Jak wyglądałoby wesele po ślubie, który się nie odbył? Właśnie tak! Rodzice młodej pary na pewno będą mieli sobie wiele do powiedzenia, na jaw wyjdą rodzinne sekrety, a niektórzy przejdą prawdziwą przemianę.

Palm Springs

Dzień świstaka 2021 roku? Można tak powiedzieć, choć ta komedia ma kilka ciekawych nowych wątków, a postacie znacząco się różnią od hitu z Billem Murray'em. Produkcja Hulu okazała się niespodzianką na festiwalach i trudno nie określić jej komedią dla wszystkich - każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Psie pazury

Film Netfliksa z Benedictem Cumberbatchem może znaleźć się wśród najhojniej nagradzanych filmów 2021 roku, a wszystko z powodu obsady, realizacji i angażującej historii. Akcja rozgrywa się na ranczu w Montanie, gdzie jeden z braci potajemnie żeni się z miejscową wdową. Gdy staną przeciwko sobie, sytuacja nabierze rumieńców, ale konflikt nie będzie rozgrywał się w typowy sposób.

https://www.youtube.com/watch?v=M-zn7ZGHCTM&t=68s

Nie patrz w górę

Wypełniona po brzegi gwiazdami komedia Netfliksa z Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence na czele okazuje się spełniać pokładane w niej nadzieje. Film Adama McKay'a to kolejne intrygujace widowisko, które opowiada o dwójce naukowców odkrywających zmierzającą ku Ziemi asteroidę. Co się stanie, gdy wyruszą w tour po mediach, by obwieścić do światu?

Cruella

Nie wszystkie postacie potrzebują opowieści ukazującej ich początki, ale w przypadku "Cruelli" wypadło to na tyle dobrze, że wszyscy oczekują kolejnej odsłony. Antybohaterka "101 dalmatyńczyków" nie zawsze była złośliwa i mściwa, więc każdy zastanawiał się, jak do tego doszło. Aktorska wersja od Disney'a z Emmą Stone w roli głównej zaskakuje pomysłowością.

King Richard: Zwycięska rodzina

Czy Will Smith właśnie zagrał rolę życia? Na pewno niektórzy tak będą uważać, a "King Richard: Zwycięska rodzina" to przepełniona emocjami opowieść o dwóch czołowych rakietach świata - siostrach Williams. Jak z dziewczyn stały się kobietami sięgającymi po najwyższe laury? Wszystko dzięki planowi ich ojca.

Ostatni pojedynek

Film, któremu nie poświęcono zbyt wiele uwagi i który dość szybko zniknął z repertuarów kin, ale ta produkcja Ridley'a Scotta zdecydowanie zasługuje na uwagę. Napisana wspólnie przez Mata Damona i Bena Afflecka historia o pojedynku dwóch francuskich rycerzy, opowiada o konflikcie z trzech różnych perspektyw, dając nam szansę poznać różne punkty widzenia. Który uznacie za prawdę?

Nie czas umierać

Pożegnanie Daniela Craiga z rolą Jamesa Bonda musiało wybrzmieć w wyjątkowy sposób, dlatego można śmiało napisać, że takiego filmu o Bondzie jeszcze nie widzieliście. Twórcy pozwolili sobie na wątki i rozwiązania, których nie było w poprzednich częściach, a jednocześnie dali szansę następnym produkcjom napisać nowy rozdział na zupełnie nowych zasadach.

Inne godne uwagi tytuły z 2021 to "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun", "Jeden gniewny człowiek" oraz "Nikt".