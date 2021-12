8-letni Kevin McCalister (Macaulay Culkin) staje się "panem na włościach", gdy jego rodzina w ferworze pakowania zapomina go zabrać na świąteczne ferie. To co z pozoru wydawało się być spełnieniem marzeń: nie ma rodziców, nie ma strofowania, jest pełna swoboda i żadnych awantur, stało się prawdziwym utrapieniem. Kevin musi ochronić dom przed włamywaczami (Joe Pesci i Daniel Stern) używając całej swej dziecięcej wiedzy z zakresu robienia psikusów i montowania pułapek.

- filmu "Kevin sam w domu" chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Produkcja z 1990 r. od lat towarzyszy polskim widzom i jest nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. I choć wydawać by się mogło, że Kevin na Polsacie jest z nami od początków staji, tak pierwsza jego emisja miała miejsce w 2003 r. W tegoroczną Wigilię Bożego Narodzenia również go nie zabraknie. "Kevin sam w domu" wyemitowany będzie dzisiaj, o godzinie 20:00. Jeśli przegapicie film, będzie mogli go nadrobić jutro - w Boże Narodzenie, o godzinie 16:30. "Kevin sam w Nowym Jorku" również pojawi się na antenie Polsatu. Emisja planowana jest na Nowy Rok, na godzinę 20:00. Powtórka będzie dzień później, o godzinie 15:05.

Na wspólny seans "Kevina samego w domu" zaprasza też Loomi. Platforma VOD, za którą odpowiada Opera (twórcy m.in. popularnej przeglądarki) przygotowała dla widzów świąteczny prezent. Rejestrując się lub logując do serwisu macie możliwość odebrania jednego z dwóch filmów z serii. "Kevin sam w domu" lub "Kevin sam w Nowym Jorku" dostępny będzie przez 30 dni lub 48 godzin od rozpoczęcia oglądania. Warto jednak zaznaczyć, że w ramach świątecznej promocji można odebrać tylko jeden z dwóch oferowanych filmów. Wymiana po odebraniu prezentu nie będzie możliwa. Świąteczna akcja trwa do 30 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Opera informuje, że liczba "biletów" jest ograniczona.

Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku. Gdzie obejrzeć świąteczne hity?

Loomi oferuje materiały wideo w maksymalnej rozdzielczości Full HD. "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku" dostępny jest z polskim lektorem (także w dźwięku 5.1) lub po angielsku (z dźwiękiem 5.1) z polskimi napisami. Jeśli szukacie wyższej jakości i macie możliwość oglądania treści video od Apple, to w sklepie iTunes (TV) znajdziecie "Kevin sam w domu" w 4K z HDR/Dolby Vision z polskim lektorem lub napisami. Wypożyczenie filmu kosztuje 9,99 zł, a chcąc go kupić, zapłacicie 17,99 zł. "Kevin sam w Nowym Jorku" w iTunes kosztuje tyle samo, jednak nie jest dostępny w jakości 4K - sklep Apple oferuje go w pełnym HD z polskim lektorem lub polskimi napisami.

"Kevin sam w domu" oraz "Kevin sam w Nowym Jorku" możecie wypożyczyć również na platformach Chili, Rakuten, vod.pl. Ceny zaczynają się od 9,90 zł, w zależności od serwisu. Oba filmy są też dostępne do kupienia na Chili i Rakuten - zapłacicie za nie 39,90 zł.