Kto odpowiada za SkyShowtime?

Odliczamy do debiutów Disney+ i HBO Max w Polsce, a tymczasem zapowiedź Comcastu i ViacomCBS sprawia, że do najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na rynku VOD dopisujemy premierę SkyShowtime. Nowa platforma nie jest pomysłem, który dopiero będzie budowany od podstaw, bo te fundamenty już są i to naprawdę solidne.

Wystarczy popatrzeć na to, jakie marki, stacje i studia wchodzą w skład porozumienia: NBCUniversal, Sky i ViacomCBS, SHOWTIME, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures i Peacock. Na liście znajdują się więc dwa serwisy VOD, Paramount+ oraz Peacock, które nie dotarły do Europy, a tym bardziej do Polski i jak widać to SkyShowtime będzie zajmować się dystrybucją ich programów.

Co pojawi się na SkyShowtime? Kiedy premiera?

Na tę chwilę mowa jest o 10 tysiącach godzin rozrywki, a jeśli chodzi o gatunki i rodzaje, to komunikat prasowy wspomina o dostępności następujących treśc: filmy obyczajowe, programy dla dzieci i rodzin, najważniejsze filmowe franczyzy, premierowe filmy, jak i programy lokalne, produkcje dokumentalne i oparte na faktach. W przypadku terminu uruchomienia mowa jest o 2022 roku, ale przed serwisem jeszcze etap uzyskania zgody organów regulacyjnych, więc nie ma możliwości wskazania żadnej dokładnej daty. Biorąc pod uwagę opóźnienia we wprowadzeniu Disney+ i HBO Max do Polski, to przyszły rok może się okazać najciekawszym okresem na naszym rynku VOD od dawna.

Uruchomienie SkyShowtime daje nam wyjątkową możliwość wykorzystania naszej globalnej bazy treści i stworzenia atrakcyjnej oferty streamingowej – szybko i na dużą skalę – dzięki przemyślanej strategicznej inwestycji rozłożonej na etapy.W połączeniu z ostatnio ogłoszonym partnerstwem Paramount+ i Sky w Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz Niemczech, SkyShowtime jest wielką szansą na przyspieszenie naszej ekspansji na rynku oraz zapewnienie pozycji lidera wśród dostawców SVOD w Europie - Raffaele Annecchino, prezes i dyrektor generalny ViacomCBS Networks International.

Czekamy na listę seriali i filmów dostępnych na SkyShowtime

Bardzo ciekawie brzmią zapowiedzi serwisu VOD, który połączy w sobie katalogi ze Stanów Zjednoczonych oraz z Europy, co prawdopodobnie będzie jednym z solidnych atutów SkyShowtime w walce z rywalami. Jedyne, do czego mógłbym się na tę chwilę przyczepić, to... sama nazwa platformy. Dla kogoś, kto posiada pewne rozeznanie w branży nie będzie to nic świeżego, odkrywczego czy wprowadzającego zamieszanie, ale dla osób niezorientowanych nie jest to chyba nazwa łatwa do przyswojenia.

Showtime może być kojarzone z czołówek największych seriali, jak "Dexter", ale chyba nie mówi się o stacji tak szeroko, by ją dobrze kojarzyć. Marka Sky, choć silna w Europie, to jednak w Polsce nie wyróżnia się niczym szczególnym, dlatego brak jakichkolwiek konotacji w przypadku obydwu marek (razem lub oddzielnie) nie będzie platformie na rękę.

Może się jednak okazać, że nie będzie to miało znaczenia i ostatecznie decydujący okaże się katalog treści. Żadnych konkretów w tym aspekcie nie poznaliśmy i chyba największą przeszkodą dla Comcastu i ViacomCBS będzie odzyskanie praw do materiałów, które powędrowały wcześniej w ręce przyszłej konkurencji.