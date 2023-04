Super start Super Mario Bros. Film! Nintendo podbija kina

Aktorzy nie skradli serca fanów, za to animacja...

W 1993 roku bracia hydraulicy zawitali do kin, jednak w wersji aktorskiej — i napisać, że ten film nie został najlepiej przyjęty, to jak nic nie napisać. Mario i Luigi wrócili na wielki ekran w tym roku, lecz w wersji animowanej, tworzonej przez fachowców w tej kwestii — studio Illumination, które jest odpowiedzialne za całą serię Minionków.

Źródło: Nintendo / Illumination

Na film czekało mnóstwo osób. Premiera miała miejsce 7 kwietnia i jak możemy się dowiedzieć, weekend otwarcia był bardzo udany. Super Mario Bros. Film zapełnia kinowe sale, chociaż ilość widzów nie przekłada się na recenzje krytyków.

Świetny weekend otwarcia. Illumination i Nintendo mają powody do świętowania

W długi weekend świąteczny Super Mario Bros. Film zarobił 146 milionów dolarów w zwykły trzydniowy weekend, a łącznie 204 miliony dolarów w samych Stanach Zjednoczonych. Taki wynik sprawia, że Super Mario Bros. Movie zaliczyło drugi najlepszy debiut w historii filmów animowanych w Stanach Zjednoczonych — lepszy weekend otwarcia zaliczył wyłącznie film Iniemamocni 2, który zarobił w USA 182 miliony dolarów.

Źródło: Nintendo / Illumination

Uwzględniając kasę międzynarodową, nowa produkcja Illumination zarobiła już ponad 377 milionów dolarów. Mając to na uwadze, mamy do czynienia z największym światowym otwarciem filmu animowanego — Super Mario Bros. Film pobiło poprzedni rekord 358 milionów dolarów należący do Krainy Lodu 2. To jednak nie koniec rekordów tej produkcji.

Taki weekend przekłada się na to, że ​Super ​Mario Bros. Film jest największą premierą 2023 roku, pokonując Ant-Man i Osa: Kwantomania od Disneya i Marvela. Produkcja z wąsatym hydraulikiem stała się również najbardziej dochodowym debiutem filmu na podstawie gry wideo, pokonując tym samym Sonic the Hedgehog 2, który zarobił 72 miliony dolarów. Żeby dopełnić rekordów, jest to także największa premiera studia Illumination — Mario przyjął się dużo lepiej niż jakakolwiek część Minionków.

Źródło: Nintendo / Illumination

Krytycy nie są wcale jednak tak zachwyceni

Chociaż film pobił niemal wszystkie rekordy i ludzie lgną do kin, to krytycy wcale nie są zadowoleni z tej premiery. Super Mario Bros. co prawda nie został ogłoszony całkowitą klapą i nadal jest uważany za dużo lepszą produkcję, niż film aktorski sprzed 30 lat, tak według recenzentów daleko mu do rewelacji. Na Metacritic dostał 46 punktów na 100, więc ciężko uznać to za udaną premierę.

Źródło: Metacritic

Warto jednak zaznaczyć, że średnia ocena użytkowników to już 86 punktów na 100. Czy w takim razie można Super Mario Bros. Film z czystym sumieniem uznać za hit i udaną premierę? Wygląda na to, że odpowiedź będzie inna zależnie od tego, kogo się spytamy. Jeśli mieliście okazję obejrzeć Mushroom Kingdom na wielkim ekranie, koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach.

Źródło: Nintendo / Illumination

Grafika wyróżniająca: Nintendo / Illumination