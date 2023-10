Użytkownicy wybrali. Ten smartfon służy im najdłużej

Cykl życia elektroniki od lat jest tematem powszechnej dyskusji. Przyglądają mu się uważnie instytucje na całym świecie, a użytkownicy regularnie skarżą się na celowe postarzanie elektroniki. Ile w tym prawdy: trudno ocenić. Jedno jest pewne: smartfony to gadżety, z którymi właściwie się nie rozstajemy. Używamy ich na potęgę, zastępują nam coraz więcej urządzeń na co dzień i muszą być niezawodne. Ale ile nam służą?

To zależy. Nie brakuje przecież użytkowników, którzy decydują się wymienić iPhone'a na nowy model każdego roku. To samo zresztą tyczy się Androida — i to niezależnie od półki cenowej. W najnowszym raporcie Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) respondenci odpowiedzieli przez ile lat korzystają ze swojego smartfona z Androidem, a przez ile z iOS. Odpowiedzi może nie do końca zaskakują. Tym co zaskakuje, jest raczej procent użytkowników, którzy zostają z danymi smartfonami na 2 lata i dłużej.

51% użytkowników korzysta z iPhone'a 2 lata i dłużej. Jak sprawy mają się z Androidem?

Z badania wynika, jakoby ponad połowa respondentów korzystała ze swojego iPhone'a przez dwa lata i dłużej. A dokładniej: 32% z nich zatrzymuje smartfon na okres 2-3 lat. 29% zaś korzysta ze swojego iPhone'a dłużej niż trzy lata. W przypadku Androida analogicznie wygląda to następująco: 22% dla okresu 2-3 lat, 21% dla ponad trzech lat.

Co ciekawe, aż 23% użytkowników Androida odpowiedziało, że korzysta ze smartfona krócej niż przez rok. W przypadku iOS jest to tylko 10%. Opcję od roku do dwóch wybrało 29% użytkowników iOS i 34% Androida. Żadne to zaskoczenie, w końcu pokrywałoby się to w dużej mierze z planami abonamentowymi, które serwują im operatorzy.

Wyniki prawdopodobnie nie będą dla większości specjalnym zaskoczeniem — chociaż czasem widząc w akcji iPhone 6 czy 6S — jestem w szoku, że te maleństwa wciąż działają. W końcu pierwszy z nich skończył już 9 lat.

Źródło