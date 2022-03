Prezes Google dziś w Polsce. Co Sundar Pichai robi w Warszawie?

Po niedawnej wizycie prezydenta USA w Polsce, dziś nasz kraj odwiedza prezes Google i Alphabet Sundar Pichai. Obie wizyty to mocny aspekt i podkreślenie ważnej roli naszego kraju w trwającej wojnie na Ukrainie.

Do tej pory Google aktywnie brał udział w pomocy Ukrainie w trwającym konflikcie z Rosją, przeznaczając na przykład tylko w naszym kraju na Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wsparcie finansowe w kwocie 40 mln zł, które to przeznaczone została na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo Google uruchomiło zbiórkę na trzy organizacje UNHCR, UNICEF i World Food Programme, a zebrane fundusze na na stronach Google.org do 30 kwietnia mają zostać powiększone przez Google o 5 mln dolarów.

Wojna w Ukrainie jest zarówno tragedią, jak i katastrofą humanitarną. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że ​​w najbliższych tygodniach i miesiącach liczba osób uciekających z kraju może wzrosnąć do 5 milionów. Nasze zespoły pracują bez przerwy, aby wspierać ludzi w Ukrainie za pośrednictwem naszych usług, chronić ich przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością i umożliwiać dostęp do wiarygodnych informacji. Jednocześnie podejmujemy działania w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się dezinformacji w internecie.

Oczywiście to nie cała aktywność Google w tym trudnym okresie dla Ukrainy, więcej o pozostałych działaniach Google możecie przeczytać w naszym osobnym wpisie na ten temat - Google z pomocą dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie.

Kolejnym ważnym elementem tej pomocy jest dzisiejsza wizyta prezesa Google - Sundar Pichai w Polsce, która będzie się składała z dwóch punktów programowych, w czasie których zostanie omówione dotychczasowe wsparcie uchodźcom z Ukrainy udzielane przez Google oraz te, które będzie niezbędne w najbliższym czasie.

W pierwszej kolejności Sundar Pichai spotka się z przedstawicielami wspierających uchodźców z Ukrainy organizacji pozarządowych oraz z zespołami ukraińskich startupów w Google for Startups Campus na warszawskiej Pradze. Miejsce to jest aktualnie wykorzystywane do przekazywania wsparcia prawnego lub psychologicznego dla uchodźców.

Drugim punktem wizyty będzie spotkanie z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim o godzinie 12:00, po którym to odbędzie się wideokonferencja z premierem Republiki Słowenii Janezem Janšą oraz premierem Republiki Czeskiej Petrem Fialą.

