Windows 11 w końcu z przydatnym narzędziem. Zapożyczyli go z "siódemki"

Microsoft postanowił sięgnąć do sprawdzonych rozwiązań z przeszłości i ponownie umożliwić użytkownikom prostą migrację danych między komputerami. Nowa funkcja „PC-to-PC” w systemach Windows 11 i 10 to powrót do idei znanej z czasów Windows Easy Transfer, jednak z nowoczesnym podejściem i integracją z chmurą Microsoftu. Z jednej strony jest to lekko niepokojące, że aby stworzyć przydatne narzędzie, firma musi sięgnąć do pomysłów z dalekiej przeszłości. Z drugiej, w końcu będzie można przeprowadzać łatwy i wygodny transfer.

Microsoft ożywia funkcję

Choć funkcja była już wcześniej testowana, dopiero teraz Microsoft opublikował oficjalny dokument wsparcia, który rzuca światło na szczegóły działania narzędzia migracyjnego. Użytkownicy mogą teraz łatwo przenieść swoje dane z jednego komputera na drugi przez sieć lokalną – bez potrzeby użycia zewnętrznych nośników czy chmury.

Proces przypomina klasyczne parowanie urządzeń. Na starym komputerze należy uruchomić aplikację kopii zapasowej i wybrać opcję „Przenieś informacje na nowy komputer”. Po pojawieniu się nazwy urządzenia, użytkownik wpisuje ją na nowym komputerze, a następnie potwierdza połączenie sześciocyfrowym kodem. Transfer danych odbywa się jednak przez Wi-Fi lub Ethernet, a nie przez Bluetooth.

Nowa funkcja pozwala skopiować dokumenty, zdjęcia, układ pulpitu i inne foldery użytkownika. Microsoft zastrzega, że aplikacje i hasła nie są przenoszone, ale użytkownicy korzystający z OneDrive mogą łatwo przywrócić swoje dane. Aplikacje ze Sklepu Microsoft można z kolei odzyskać z biblioteki konta.

Po zakończeniu transferu system przedstawia podsumowanie, a następnie kontynuuje standardową konfigurację urządzenia w ramach OOBE (Out of Box Experience). Jeśli w trakcie przenoszenia danych dojdzie do chwilowej utraty połączenia, proces zostaje automatycznie wstrzymany i wznowiony po odzyskaniu sieci.

Warto podkreślić, że cały proces odbywa się lokalnie, co oznacza, że dane nie trafiają do zewnętrznych serwerów, ale wymagany jest aktywny Microsoft Account na obu komputerach.

