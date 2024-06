Na ten tytuł czekają wszyscy fani strategii. Znamy pierwsze szczegóły!

Sid Meier to kanadyjski programista i projektant gier komputerowych, który dał światu jedną z najlepszych serii gier strategicznych, w jakie mogliśmy zagrać. To właśnie Cywilizacja sprawiła, że przed monitorami i ekranami telewizorów zasiadają miliony pasjonatów gier strategicznych, które wymagają od graczy naprawdę wiele. Na nową odsłonę gracze musieli czekać naprawdę długo. Sid Meier's Civilization VI do sklepów trafiło w 2016 r. i obecnie dostępne jest na wszystkich platformach: od komputerów PC, Mac, Linux, przez konsole PlayStation, Xbox, Nintendo. Gra ukazała się także na urządzeniach mobilnych z iOS, iPadOS i Androidem. Przez ostatnie lata ekipa z 2K Games i Firaxis Games rozwijała ten tytuł i udostępniała dodatki pozwalające wcielić się w kolejnych bohaterów i cywilizacje, którym pomagaliśmy w rozwoju.

Civilization VI

Teraz, oficjalnie wiemy, że nowa Cywilizacja powstaje i chyba nie będzie żadnym zaskoczeniem, że posiada tytuł: Sid Meier's Civilization VII. Co o niej wiemy? Twórcy są oszczędni w informacjach, ale mamy mieć do czynienia z największym ich dotychczasowym projektem, w którym gracze będą mogli zbudować największe imperium w historii świata!

Nowa Cywilizacja oficjalnie! Na szczegóły musimy jednak trochę poczekać

Rządź jako jeden z wielu legendarnych przywódców znanych z kart historii. Stwórz własną cywilizację, buduj miasta i cuda architektury, aby rozszerzyć swoje terytorium, podbijaj inne cywilizacje lub współpracuj z nimi w dążeniu do dobrobytu i odkrywaj odległe zakątki nieznanego świata. Czy zbudujesz imperium, które przetrwa próbę czasu?

Na ten moment nie znamy zbyt wielu szczegółów. W ramach Summer Game Fest zaprezentowano jedynie teaser, który tylko podgrzewa atmosferę przed oficjalnym zaprezentowaniem tej gry. A ta nastąpi dopiero za dwa miesiące. Więcej informacji na temat nowej Cywilizacji poznamy już w sierpniu. Zapewne chodzi o targi gamescom, które w tym roku organizowane są od 21 do 25 sierpnia. Twórcy zapewniają, że pokażą graczom fragmenty rozgrywki i zdradzą szczegóły związane z frakcjami, które będzie można poprowadzić do zwycięstwa.

Choć o grze niewiele wiemy, nie przeszkadza to twórcom w uruchomieniu machiny przedsprzedażowej, choć nie wiemy, kiedy będzie mieć swoją premierę. Co prawda Sid Meier's Civilization VII możecie obecnie dodać do lisy życzeń na platformach Steam, PlayStation Store, czy Microsoft Store. Jest też dobra informacja dla posiadaczy sprzętu Nintendo. Najnowsza odsłona serii Cywilizacja będzie również dostępna na Nintendo Switch. Można też się spodziewać wsparcia dla nowej generacji konsol, która ma być zaprezentowana w najbliższych miesiącach. Nieco rozczarowujące jest to, że nie ma oficjalnego potwierdzenia, że gra będzie dostępna na premierę na urządzeniach z iOS/iPadOS i Androidem. Niewykluczone jednak, że twórcy nie chcą zdradzić wszystkiego i kolejne karty będą odkrywane sukcesywnie. Nie da się jednak ukryć, że im więcej platform, tym większe szanse, że tytuł zainteresuje większą liczbę graczy.