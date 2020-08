Gorąco wierzę w sukces smartfona z okienkami. Jednak przyjdzie nam na niego poczekać.

Darzę Surface Duo ogromnymi nadziejami. To pierwsza składana konstrukcja co do której jestem bliski przekonania, że po prostu zadziała. Problemem jest niestety Microsoft, ale być może sam smartfon zrobi swoje. Muszę jednak zaznaczyć, że nie mówię bezpośrednio o urządzeniu, które się pojawi w niedługim czasie na rynku, a o koncepcji i kolejnych generacjach.

Cena i brak NFC

Wysoka cena, niecodzienna konstrukcja i brak NFC. To trio sprawi, że ludzie będą podchodzić bardzo sceptycznie do Surface Duo i jestem w stanie ich zrozumieć. Brak opcji płatności zbliżeniowych za pomocą telefonu to dla wielu rzecz nie do pomyślenia i jestem bliski tej grupie. Brak NFC to również dowód na to, że Microsoft jest wielkim zagrożeniem całej inicjatywy. Mało która firma potrafi spartolić obiecujący projekt jednym szczegółem, a potem twierdzi, że nie zamontowało czegoś tak kluczowego, bo nie było to w centrum ich priorytetów. Serio?

No dobra, ale miałem mówić o sukcesie, a póki co raczej utwierdzam wszystkich was w przekonaniu, że Surface Duo będzie szrotem. Moim zdaniem wszystko zależy od oczekiwań jakie postawimy urządzeniu od giganta z Redmond. Czy będzie hitem sprzedażowym na miarę serii Galaxy, iPhonów czy dawnych flagowców Huawei? Nie. To raczej nie jest jego cel.

Surface Duo ma zupełnie inne zadanie. Ma nam pomóc w pracy, zwiększyć naszą produktywność i wspierać ludzi, którzy są w ciągłym ruchu. Jest to rozwiązanie dla tych, dla których smartfon to jedno z podstawowych narzędzi pracy.

To narzędzie do pracy, a nie wyraz stylu

Surface Duo będzie mułem roboczym. Eleganckim, ładnym (wiem wiem, to kwestia gustu), ale nic nie zmieni faktu, że to dalej po prostu muł. Pomoże Ci ogarnąć wiele zadań równocześnie, sprawi, że praca z mailami i dodatkowymi źródłami danych będzie bardzo wygodna. Konsumowanie treści plus praca też będzie całkiem przyjemna. Teoretycznie można powiedzieć to samo o innych składakach jak Galaxy Fold, jednak do tamtych konstrukcji mam spory zarzut. Jest nim składany ekran w który póki co nie wierzę.