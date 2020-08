Surface Duo to pierwszy taki smartfon Microsoftu

Z której strony by nie spojrzeć na Surface Duo, to będzie to naprawdę wyjątkowy produkt Microsoftu. To pierwszy smartfon pracujący pod kontrolą Androida i pierwszy telefon, który będzie członkiem rodziny urządzeń Surface. Co więcej, smartfon będzie wyposażony w dwa ekrany i będzie konstrukcją nawiązywał do pozostałych produktów Surface. Na przestrzeni ostatnich miesięcy otrzymaliśmy całe mnóstwo tych bardziej oficjalnych jak i mniej oficjalnych informacji oraz komunikatów na temat cech, funkcji i przyszłości Surface Duo. Wśród nich pojawiła się wzmianka o pojemności akumulatora, która wynosi 3460 mAh.

Surface Duo ze Snapdragonem 855? Zrozumiałe. Ale brak NFC to już szaleństwo…

Nie jest to kolosalna wartość, nie jest nawet duża. Można by rzec, że mamy do czynienia raczej z tradycyjną pojemnością, która w przypadku klasycznego smartfona mogłaby by uznana za całkiem niezłą. Przypomnijmy jednak o najważniejszej cesze Surface Duo, tak dla formalności: ten telefon będzie posiadał dwa ekrany, gdzie przekątna każdego z nich wyniesie 5,6 cala. Pamiętamy, że w planach Microsoftu nastąpiły przesunięcia i Surface Duo oraz Surface Neo zanotują pewne opóźnienia. Dlatego w dalszym ciągu polegamy w dużej mierze na doniesieniach nieoficjalnych, a najnowsze z nich dotyczy czasu pracy na baterii.

Bateria w Surface Duo wytrzyma cały dzień, ale nie oczekujcie nic więcej