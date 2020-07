Mistrzowie smartfonów pracują już nad drugim Surface Duo, a jeszcze pierwszy nie zdążył być klapą

Microsoft pozamiata na rynku rozkładanych smartfonów

Oczywiście wszyscy wiemy, że to żart i nikt tu nie będzie niczego zamiatał, bo nie ma czego zamiatać. To cały czas segment z wielkim napisem ciekawostka i choć korzystałem chyba z każdego liczącego się rozkładanego (i składanego również) smartfona, to nie znalazłem dla niego konkretnego zastosowania. A przynajmniej na tyle konkretnego by usprawiedliwić zakup takiego sprzętu. I tym bardziej dziwi mnie, że Microsoft chce przepalać pieniądze na tego typu urządzenie.

Microsoft Surface Duo, czyli wielki powrót Microsoftu na rynek smartfonów nie doczekał się jeszcze swojej premiery, ale już od jakiegoś czasu mówi się o wyciekach dotyczących specyfikacji urządzenia. Podobno ma być to Snapdragon 855, 6GB pamięci RAM, 256 GB pamięci na dane i bateria o pojemności 3460 mAh. No umówmy się, to nie jest najbardziej topowa specyfikacja, a plotkowany brak NFC też raczej nie przystoi futurystycznemu smartfonowi, który ma się pojawić jeszcze w lipcu tego roku.

Więc to nawet trochę zrozumiałe, że Microsoft już pracuje nad drugą wersją Surface Duo.

Nad urządzeniem mają już pracować zarówno ekipa wewnątrz Microsoftu, jak również kupione niedawno Movial. Chciałbym napisać Wam o tym projekcie coś więcej, ale to tylko informacja – która jednak jest ciekawa w kontekście planów Microsoftu na rynku smartfonów.

Microsoft lubi ciekawostki, na których niekoniecznie zarabia

Na pewno niejedna firma zazdrości Microsoftowi, że ten może robić pewne produkty niejako na bocznym torze, nie nastawiając się na zarobek. Pieniądze płyną szerokim strumieniem z Windowsa i pakietu biurowego – między innymi dlatego firma nie przykłada tak dużej wagi na przykład do walki na rynku gier. Prześcignęło ichPlayStation? No trudno, stać nas by rozdawać nowe gry w ramach abonamentu (dodatkowo będącego ciągle w promocji), jak również wrzucać tam masę świetnych produkcji innych twórców. Ich po prostu na to stać.

Tak samo stać ich na fiasko rozkładanego smartfona. Bo niestety będzie klapą, przynajmniej jeśli pojawi się w takiej formie, jakiej się spodziewamy. Nie widać tu bowiem niczego, co pchałoby branżę mobile do przodu. Wiemy natomiast, że Microsoft lubi wyceniać wysoko swoje produkty, więc Surface Duo, jak i później Surface Duo V2 będą po prostu drogimi gadżetami dla nikogo. Skąd ta pewność? Bo składane smartfony tym właśnie póki co są. Nie rozwiązują żadnych problemów rynku mobilnego, nie nadają mu rozpędu i pokazują tak naprawdę, że da się złożyć ekran. Nie zrozumcie mnie źle – to są fajne urządzenia, ale przynajmniej na mojej liście gadżetów które chciałbym nabyć okupują jedne z ostatnich miejsc. I naprawdę nie wiem co musiałby potrafić Surface Duo żeby mnie sobą zainteresować. Tym bardziej, że nigdy nie rozważałem nawet zakupu któregokolwiek z produktów z serii Surface. To są fajne urządzenia, ale za podobne pieniądze można kupić fajniejsze rzeczy, a to już jednak są kwoty, które trzeba racjonalizować.

Dlatego myślę, że jeśli Microsoft chciał w jakikolwiek sposób wrócić na rynek smartfonów, to powinien raczej dostosować się do reszty, a najlepiej zaatakować niższe półki cenowe i chociaż spróbować powtórzyć niegdysiejszy sukces Lumii. Już nie z własnym systemem, którego nie potrafił odpowiednio poprowadzić, ale na pewno bazując na poprzednich doświadczeniach byłoby mu łatwiej. A tak wchodzi na bardzo trudny grunt, który nie tylko nie pozwoli mu na Surface Duo zarobić, ale również dotrzeć do klientów. Bo mało kto kupuje dziś rozkładane smartfony.

