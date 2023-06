Ponad połowa Polaków jako sukces finansowy wskazuje… brak długów

Inflacja daje się większości z nas odczuwać co raz bardziej, do tego stopnia, iż dla wielu Polaków obok posiadania oszczędności, brak długów utożsamiany jest z sukcesem finansowym. Takie wnioski można wysnuć z najnowszego badania Blue Media (Autopay) - Finanse Polaków w czasach inflacji.

Badanie przeprowadzane jest systematycznie od 2016 roku, i tylko w 2018 roku wysokie zarobki były bardziej i częściej utożsamiane z sukcesem finansowym niż posiadanie oszczędności. Od tego czasu, ten ostatni parametr wymieniany jest najczęściej. Niepokojący jednak jest fakt, iż na znaczeniu do osiągnięcia sukcesu finansowego przybiera fakt braku długów czy kredytów do spłacenia, co może świadczyć, że coraz bardziej nam one doskwierają.



Wojciech Murawski, Członek Zarządu i Dyrektor Komercjalizacji Blue Media (wkrótce Autopay):

Do tej pory, a badamy finanse Polaków od kilku lat, respondenci utożsamiali sukces finansowy z posiadaniem oszczędności - jednak najnowsze dane pokazują, że coraz większego znaczenia nabiera brak długów, który staje się dowodem na to, że nawet w tych niepewnych czasach sobie radzimy. Za nami trudny rok z niepewną sytuacją geopolityczną, który sprawił, że gromadzenie oszczędności stało się po prostu trudniejsze, a społeczeństwo skupia się przede wszystkim na unikaniu zadłużenia, uszczuplając dotychczas zgromadzone zasoby.

Co jeszcze ciekawe, w 2018 roku, kiedy to miarą sukcesu dla największej grupy badanych były wysokie zarobki, a dużo mniejszą wagę przykładano do posiadanych oszczędności, najmniej w historii ankietowanych deklarowało odkładanie środków. Dopiero od następnego roku zabezpieczenie swojej przyszłości zaczęło nabierać znaczenia, do poziomu 58% odkładających na ten cel w obecnym roku.



Na co jeszcze gromadzimy pieniądze? Na drugim miejscu wymieniane są wakacje, dalej mieszkanie lub dom i dzieci lub wnuki. Nieco mniejsze znaczenie ma emerytura, samochód, duże imprezy rodzinne, edukacja czy sprzęt komputerowy.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE w marcu 2023 r. na reprezentacyjnej grupie 1055 osób metodą CAWI.

Źródło: Blue Media (Autopay).

