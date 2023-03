Abonament komórkowy + nielimitowany internet mobilny w domu. Porównanie ofert

Oferta nielimitowanego domowego internetu mobilnego do routera WiFi, pojawiła się w T-Mobile na wakacje 2021 roku, z kolei do smartfona - w styczniu 2022 roku. Obie opcje dostępne są w abonamencie z długoterminowym zobowiązaniem, możemy w ich ramach korzystać z internetu mobilnego bez limitu danych, ale z ograniczeniem prędkości - do 30 Mb/s, 60 Mb/s i 90 Mb/s - prócz jednego pakietu internetu mobilnego z anteną za 130 zł miesięcznie i abonamentu głosowego za 85 zł.

W Orange Flex nie ma żadnych ograniczeń - danych i prędkości, nie ma też żadnego zobowiązania czy nawet podpisywania jakichś umów - rezygnujemy w dowolnym momencie.

Jak już formalności mamy za sobą możemy przejść do porównania tych dwóch nielimitowanych ofert w T-Mobile i Orange Flex. W porównaniu dobieram najbardziej optymalne rozwiązanie i najbardziej wygodne, a więc nie bawimy się tu w żadne hotspoty, które drenują baterie w smartfonie, a jak wychodzimy z domu, to domownicy tracą dostęp do nielimitowanego internetu domowego.

Tak więc - jedna lub więcej kart do smartfona/smartfonów dla siebie i domowników oraz jednak karta do routera WiFi do nielimitowanego internetu domowego dla wszystkich.

Oferta bez limitów dla jednej osoby

Orange Flex

W przypadku singli warto wziąć tutaj najtańszy pakiet za 35 zł (plus dodatkowa karta SIM do routera WiFi) z limitem transferu 45 GB w miesiącu i w zależności od potrzeb aktywować sobie w aplikacji nielimitowany internet - na 7 dni za 15 zł lub na cały miesiąc za 45 zł. Łącznie zapłacimy wówczas odpowiednio 50 zł lub 80 zł za miesiąc.



Osoby, które potrzebują przez cały miesiąc nielimitowanego dostępu do sieci w routerze WiFi, mogą kupić od razu pakiet za 80 zł. Wówczas za kartę SIM z nielimitowanym internetem w smartfonie i w routerze WiFi zapłacą po 40 zł miesięcznie.

T-Mobile

W T-Mobile za zestaw kart SIM - do smartfona z limitem trasferu danych 30 GB oraz do routera WiFi z internetem bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s zapłacimy 95 zł miesięcznie, a więc po 47,50 zł za każdą z nich.



Myślę, że limit 30 GB w smartfonie nie powinien robić nikomu problemu, skoro w domu nie mamy limitów, możemy z automatu przełączać się na domowe WiFi.

Oferta bez limitów dla dwóch lub więcej osób

Orange Flex

Bardziej znacząca różnica robi się przy większej liczbie osób, a to dlatego, że w Orange Flex dodatkowe numery kosztują tylko 15 zł - nie zawierają wprawdzie transferu danych, ale możemy im przekazać limit 150 GB z najdroższego planu, skoro na głównym numerze korzystamy z nielimitowanego pakietu. Warto tu zostawić sobie kilkanaście GB, by nie stracić przysługującego limitu GB w roamingu UE.

I tak, dla dwóch numerów za usługi głosowe na dwóch smartfonach i dla dodatkowej karty SIM z nielimitowanym internetem w routerze WiFi zapłacimy 95 zł, co daje nam 31,66 zł za każdą z usług.

T-Mobile

W T-Mobile rachunek jest prosty, do poprzednich 95 zł za kartę SIM w smartfonie i routerze WiFi doliczamy po 35 zł miesięcznie za każdą kolejną do smartfona.

I tak, dla dwóch numerów za usługi głosowe na dwóch smartfonach i dla karty SIM w routerze WiFi zapłacimy 130 zł, czyli 43,33 zł za każdą z usług.

Dysproporcja ta będzie rosła z każdym kolejnym numerem (do pięciu numerów na koncie), bo w Orange Flex zawsze będzie to 15 zł (150 GB do podziału na wszystkie numery), a w T-Mobile 35 zł (30 GB dla każdego numeru). Minusem oferty Orange Flex jest za to - konieczność każdorazowego włączania usługi UNLMTD - nie ma wersji cyklicznych.

