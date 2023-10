Plus wprowadza subskrypcję z dostępem do Disney+!

Miesiąc bez nowej oferty subskrypcyjnej miesiącem straconym. We wrześniu mieliśmy dwie premiery takich ofert - a2mobile i Red Bull Mobile, teraz Plus wprowadza swoją. Jest dość atrakcyjna, zwłaszcza dla miłośników serwisu Disney+.

Dzięki subskrypcji w Plusie można zapomnieć o konieczności regularnego doładowywania konta, jednocześnie korzystając z elastyczności i możliwości oferty na kartę. Nowa forma płatności to połączenie konta abonenckiego z kartą płatniczą, które pozwala na automatyczne odnawianie się pakietów bez myślenia o doładowaniach.

Oferta na kartę w Plus

Zanim przejdziemy do samej subskrypcji, zerknijmy na ofertę na kartę w Plus, dla późniejszego porównania sobie różnic.



Otóż mamy tu trzy pakiety. Dwa pakiety z możliwością włączenia promocji z darmowymi gigabajtami - 1500 GB przez rok, za 30 zł i 40 zł. Pakiety te zawierają miesięczny limit 30 GB i 40 GB miesięcznie, a wraz ze wspomnianą promocją 130 GB i 140 GB. Droższy pakiet z limitem 50 GB, a w promocji z 200 GB miesięcznie, kosztuje 40 zł miesięcznie.

Subskrypcja w Plus

W nowej ofercie subskrypcyjnej Plusa, również mamy trzy pakiety do wyboru. Dwa tańsze, to opcja 1:1 przeniesiona z oferty na kartę.



Natomiast pakiet za 45 zł (od 8 listopada za 55 zł), to perełka dla osób, które regularnie opłacają dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+. Licząc już nawet tę cenę po promocji,- za pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 45 GB transferu danych (195 GB w promocji rocznej) oraz za dostęp do Disney+, zapłacimy 55 zł miesięcznie. To oznacza, że sama subskrypcja w Plusie, będzie nas kosztowała 26,01 zł miesięcznie, czyli najtaniej z wszystkich dostępnych ofert na kartę z taką zawartością.

Subskrypcja w Plusie dostępna jest poprzez aplikację mobilną na Androida i iOS - iPlus lub po zalogowaniu do konta na Plus.pl.

Źródło: Plus.