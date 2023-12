Nie masz pakietu? Ten prezent w Orange na kartę Ci się spodoba

Grudniowe środy z Orange to podwójny prezent w ofercie Orange Free na kartę, który z pewnością ucieszy osoby, które to nie wykupują co miesiąc dostępnych pakietów.

Zacznijmy od starego/nowego prezentu, czyli paczki transferu danych 100 GB, ważnej 30 dni. To była promocja listopadowa dla klientów oferty na kartę, ale Orange przedłużył ją z uwagi na duże zainteresowanie i ten duży pakiet danych możecie odebrać do końca roku. Wystarczy doładować konto kwotą minimum 10 zł, a włączy się on automatycznie bez konieczności dodatkowych aktywacji w aplikacji czy kodów SMS.

Drugi z kolei prezent, to pakiet Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich i 7 GB na 7 dni, który można aktywować w dniach od 6 do 26 grudnia. Dla osób, które zdecydują się włączyć go w ostatni możliwy dzień, nielimitowane rozmowy czy wiadomości będą działać jeszcze w Sylwestra i Nowy Rok. Aby włączyć ten pakiet, wystarczy wysłać wiadomość SMS o treści PREZENT pod bezpłatny numer 364 lub wejść do aplikacji Mój Orange, gdzie w zakładce Pakiety i Usługi znajdziemy odpowiednią promocję do włączenia.



Osoby, które w okresie od 7 do 11 grudnia dokonają jakiegokolwiek zasilenia konta dowolnym nominałem, pakiet Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich i 7 GB na 7 dni włączy się automatycznie, podobnie jak w przypadku pierwszego prezentu 100 GB transferu danych. Tak więc, jeśli w tych dniach doładujecie konto kwotą minimum 10 zł, automatycznie aktywujecie sobie te dwa prezenty za jednym razem.

Co w przypadku jak już mamy aktywny ten pakiet Rozmowy, SMS-y i MMS + pakiet GB? Po włączeniu promocji przedłuży się on nam na kolejne 7 dni, a transfer danych powiększy się o 7 GB. Natomiast klienci ze starym pakietem, bez MMS-ów - Rozmowy i SMS-y + pakiet GB, otrzymają na konto doładowanie na kwotę 7 zł + 7 GB na 7 dni. Z kolei klienci z usługą Zawsze bez limitu, podobnie - doładowanie konta o wartości 7 zł, które to automatycznie uruchomi usługę bez limitu + 7 GB na 7 dni.

Źródło: blog Orange Polska.

Stock Image from Depositphotos.