Subskrypcja na tańsze buty. Sprawdź, jak zapewnić sobie zniżki

Grupa CCC – pod skrzydłami której funkcjonują takie marki jak Modivo, eobuwie i HalfPrice – zmienia taktykę i rezygnuje z „nowoczesnego” konceptu. Wprowadza za to ciekawą z punktu widzenia klienta ofertę subskrypcyjną, dzięki której buty i akcesoria zakupimy ze zniżką. Przedsiębiorstwo przewiduje bardzo duże zainteresowanie usługą.

Modivo.club – jakie korzyści niosą nowe oferty subskrypcyjne?

Mamy subskrypcje na muzykę, seriale, jedzenie czy przestrzeń chmurową, więc dlaczego nie wprowadzić subskrypcji na zniżki? Pomyśleli przedstawiciele grupy CCC, wprowadzając Modivo.club, czyli nowość skierowaną do klientów sklepów takich jak wspomniane eobuwie, Modivo, CCC czy HalfPrice, a także SklepBiegacza, WarsawSneakerStore i SKstore.

Podczas konferencji prasowej prezes firmy – Dariusz Miłek – zapowiedział dwa warianty subskrypcyjne: płatny pakiet Gold oraz jego darmową alternatywę. Ten pierwszy będzie wiązał się z roczną opłatą w wysokości 59,99 zł, czyli niespełna 5 zł za miesiąc. Co w zamian za to otrzymamy? Przede wszystkim 10% cashbacku za zakupy i możliwość dokupienia dodatkowych trzech kart dla znajomych za ok. 20 zł rocznie.

Poza tym zarówno pakiet gold jak i zwykły będą otwierać przed klientami dostęp do pierwszeństwa w promocjach i wyprzedażach, rabatach do -50% w ramach Modivo Deals, rabatów od partnerów, 30-dniowego terminu na zwrot oraz wglądu w historię transakcji i zamówień, przypisanych do konta.

Grupa CCC bardzo wierzy w nowy projekt i ambitnie zakłada, że subskrypcja może przynieść 100 mln zł – potencjalna grupa docelowa to aż 21 mln osób.

Koniec z „rewolucją”. Wracamy do klasycznych sklepów stacjonarnych

Pamiętacie, jak w 2018 roku pojawiły się salony stacjonarne eobuwie z nietypową jak na tamte czasy technologią skanerów 3D esize.me i brakiem klasycznych regałów z butami? Przyznam szczerze, że nigdy nie mogłem przekonać się do tej strategii i po dwóch wizytach odpuściłem kupowanie w sklepach, bo jako klient czułem się nieco ubezwłasnowolniony. Nie tylko dlatego, że byłem zdany na pracownika salonu – dla którego ta polityka też była widocznie męcząca – który przynosił buty z zaplecza, ale też z powodu konieczności przeglądania modeli na ekranie. Na szczęście to dziwactwo w końcu odchodzi do lamusa, bo… po prostu się nie sprawdziło.

Dariusz Miłek przyznał, że klienci przychodzili, przymierzali, ale nie kupowali wystarczająco dużo. Dlatego też eobuwie wraca do standardowych salonów stacjonarnych z obuwiem na regułach, którego można dotknąć bez proszenia obsługi o pomoc. Jak donosi portal WirutalneMedia, 20 z 49 obecnie działających punktów sprzedaży zostanie przemeblowanych w najbliższych miesiącach. Zmiany mają zwiększyć przychody do miliarda zł w 2027 r. i 3 mld zł w 2030 r. Firma zakłada, że w przeciągu najbliższych 5 lat uda się zwiększyć liczbę placówek aż do 400 – 60% asortymentu mają stanowić buty, torebki 30%, a pozostałe 10% grupa CCC chce przeznaczyć na akcesoria.

