Twórcy ChatGPT rzucają poważne oskarżenia w stronę konkurencji. Sytuacja się zaostrza

Po kilku dniach OpenAI, czyli twórcy m.in. ChatGPT, wracają z odpowiedziami, które co prawda serwują szereg kolejnych znaków zapytania... ale najgłośniej z nich wybrzmiewają zaprezentowane przez nich dowody sugerujące, że konkurencja wykorzystała ich modele do treningu. Co więcej: zrobiła to bezprawnie.

OpenAI kontra DeepSeek i kontrowersje związanie ze szkoleniem sztucznej inteligencji

Kluczową kwestią w sporze pomiędzy firmami jest technika nazywana "destylacją", która pozwala na wykorzystanie wyników generowanych przez większe modele AI, do trenowania mniejszych. Jest to powszechna praktyka w rozwoju sztucznej inteligencji, jednak OpenAI twierdzi, że DeepSeek posunął się za daleko przy wykorzystaniu jej do tworzenia konkurencyjnego modelu.

Model rozumowania DeepSeek R1 przyciągnął uwagę całego świata -- ze szczególnym uwzględnieniem branży technologicznej. Dlaczego? Popularność to jedno, ale ona jest następstwem efektywności. DeepSeek osiąga bowiem wyniki porównywalne z czołowymi amerykańskimi modelami, a jednocześnie stworzenie go było ułamkiem ceny, które przyszło wydać amerykańskim gigantom. Całość miała kosztować zaledwie 5,6 miliona dolarów. Może i brzmi kolosalnie, ale przy takim projekcie to niewielka kwota. Wydatki konkurencji liczone są bowiem w miliardach dolarów. O projekcie zrobiło się na tyle głośno, że z dnia na dzień trafił on na pierwsze miejsca rankingów popularności w największych sklepach z aplikacjami -- także w Stanach Zjednoczonych.

Poważne zarzuty i natychmiastowe działania

W odpowiedzi na zarzuty OpenAI, doradca Białego Domu do spraw sztucznej inteligencji niemal natychmiast zabrał głos w sprawie. W rozmowie z redakcją jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych, w dość mocnych słowach skomentował sprawę twierdząc, że istnieją mocne dowody na to, że DeepSeek faktycznie do części informacji dobrało się bezprawnie i OpenAI nie jest z tego powodu zadowolone. Od razu zareagowała także giełda. W poniedziałek akcje Nvidia spadły aż o 17% (!), co w praktyce oznaczało rekordową stratę rynkową na poziomie 589 miliardów dolarów w ciągu jednego dnia. Efekty są znacznie bardziej porażające. Bo jedna rzecz to taka, że wartość akcji Nvidia drastycznie spadła. Ale jednocześnie też wielu inwestorów zaczęło kwestionować sensowność gigantycznych inwestycji w sztuczną inteligencję, które ponosili dotychczas. Po co, skoro DeepSeek udowodnił, że porównywalne rezultaty można uzyskać za ich ułamek?

Microsoft rusza z odsieczą

Jak ustaliła redakcja Bloomberga, OpenAI współ z Microsoftem już wiele miesięcy temu (mówi się o sierpniu ubiegło roku) rozpoczęły śledztwo w sprawie i zablokowały konta, które podejrzewano o naruszenie warunków świadczenia usług. Teraz twierdzą, że konta te były powiązane z DeepSeek. Zainteresowani odmówili jednak ujawnienia szczegółowych dowodów. Ale o sprawie robi się coraz głośniej, dlatego prawdopodobnie tylko kwestią czasu, aż doczekamy się więcej informacji w tej sprawie.