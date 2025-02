Do Żappki przed wyjazdem na ferie. Ciekawa nowość w aplikacji

Żabka konsekwentnie poszerza zakres usług dostępnych w sieci sklepów i aplikacji mobilnej. Już teraz w Żabce można naprawić telefon, zarejestrować starter, zjeść paczkę kurczaków czy zamówić catering, a do tej długiej listy właśnie trafiły ubezpieczenia turystyczne. Żabka postanowiła się bowiem mocniej zatroszczyć o swoich klientów w sezonie ferii zimowych.

Reklama

Ubezpieczenia turystyczne – nowość w aplikacji Żappka

Wybierasz się na narty i potrzebujesz ochrony? – czytamy w nowej sekcji Ubezpieczenia turystyczne, która właśnie trafiła do aplikacji Żappka. Brzmi to może trochę zabawnie, ale serio można już ubezpieczać się nawet do 40 000 000 zł sumy kosztów leczenia i to w tej samej apce, w której zbieracie punkty na darmowego hot doga. Żabka postanowiła wpłynąć na nowe wody i udostępnia możliwość kupna ubezpieczenia ze składką od 3,23 zł za dzień.

Wszystkich formalności dokonujemy z poziomu aplikacji, a podmiotem ubezpieczającym jest KioskPolis. Co ciekawe, Żabka nagradza kupno ubezpieczenia bonusem w postaci… 2000 żappsów, które wpłyną na konto użytkownika po sfinalizowaniu operacji.

Przypnijmy, że w grudniu ubiegłego roku Żabka wprowadziła też ubezpieczenia komunikacyjne we współpracy z CUK Ubezpieczenia. Dzięki tej usłudze użytkownicy aplikacji mogą zadbać nie tylko o swoje samochody, ale także o jednoślady niewymagające rejestracji, czyli rowery lub hulajnogi.

Czy ktoś, kto rozważa zakup ubezpieczenia, wybierze akurat ofertę Żabki? Śmiem wątpić, ale zawsze to kolejna cegiełka do rozwoju żabkowo-paczkomatowego imperium, którego zazdroszczą nam przybysze zza granicy. Chciałbym – cytując klasyk – powiedzieć, że Żabka powinna zająć się jeszcze hodowlą jedwabników, ale nie chce podrzucać im pomysłów.