Najnowsze narzędzie twórców ChatGPT. Zrobi za ciebie jeszcze więcej

OpenAI ruszyło właśnie z testami zupełnie nowego narzędzia. Nazywa się Operator i jego celem jest... wyręczenie nas przy żmudnym "przeklikiwaniu" się przez strony internetowe. Co to oznacza w praktyce?

Operator - nowe narzędzie od OpenAI załatwi za nas sprawy na stronach internetowych

Są strony internetowe których obsługa jest dziecinnie prosta i nieskomplikowana, a są też takie, których użytkowanie jest żmudnym i irytującym procesem. Przekonał się o tym każdy, kto kupował bilety lotnicze online i na każdym kroku musiał usuwać dodatkowe usługi, które domyślnie zostały zaznaczone jako coś, co chcemy kupić. Operator będzie potrafił "przeglądać stronę internetową, wchodzić z nią w interakcję: pisząc, klikając i przewijając" -- informują w oficjalnym wpisie na blogu twórcy oprogramowania.

Reklama

Co trzeba o nim wiedzieć? Operator działa w oparciu o "Computer Using Agent", który łączy w sobie możliwości GPT-4o z jeszcze bardziej zaawansowanymi algorytmami, które pozwalają mu zrozumieć kontekst. To pozwala mu wchodzić w interakcje z interfejsami graficznymi i z nich korzystać, przejmując w tym celu nasze kontrolery jak klawiatura czy mysz/gładzik. Dzięki temu nie musi on wprowadzać żadnych zaawansowanych, niestandardowych, integracji API. I na tę chwilę będzie on tak samodzielny, jak wiele uda mu się z serwisu zrozumieć. Gdy utknie -- odzyskamy kontrolę i będziemy musieli mu pomóc. Komputer zostanie także oddany w nasze ręce w chwili, gdy serwis internetowy poprosi o poufne dane -- w tym chociażby dane logowania. Jak działa to w praktyce możecie podejrzeć na poniższym materiale:

Obecnie OpenAI przyznało się do ścisłej współpracy z niemałą listą popularnych usług, by Operator po ich stronach poruszał się bez najmniejszych kłopotów i "odpowiadał na rzeczywiste potrzeby, jednocześnie szanując ustalone normy". Wśród tych firm znalazły się m.in. DoorDash, OpenTable, Uber czy StubHub. I choć lwia część z nich nie działa w Polsce, to... warto mieć na uwadze, że to dopiero początek i testy, które na tę chwilę obowiązują wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Co więcej -- z oprogramowania skorzystają wyłącznie subskrybenci ChatGPT Pro, którego cena wynosi zawrotne 200 dolarów miesięcznie. W przyszłości Operator ma trafić także do użytkowników subskrypcji Plus, Team oraz Enterprise -- a także w pełni zintegrować się z ChatemGPT.