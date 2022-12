Nowa fala plotek o nowych iPhone'ach. Marzyciele wierzą, że iPhone 15 Plus będzie tańszy, by różnice w cenach między urządzeniami miały więcej sensu. Chcę to zobaczyć.

Mam wrażenie że nie ma drugiej takiej firmy w świecie technologii jak Apple. Firmy, o której produktach dyskutuje się cały rok, non-stop. Nie ma też takiej linii smartfonów jak ich iPhone'y. Czy są najlepsze? Można dyskutować godzinami. Czy są koszmarnie drogie? To raczej nie podlega dyskusji: są. Zwłaszcza po ostatnich podwyżkach, zwłaszcza w Polsce. Ale czy najnowsze plotki dotyczące o potencjalnej obniżce cen działają na moją wyobraźnię i dają nadzieję, że coś się w temacie zmieni w najbliższych latach? Nie.

Niższa cena iPhone 15 Plus ma być receptą na sukces. Że co?

W 2022 Apple zrezygnował w swojej ofercie z iPhone'a w wersji mini, a zamiast tego "podstawowy" wariant smartfona doczekał się większej edycji - iPhone'a 14 Plus. Ten do tanich nie należy i... nie sprzedaje się tak dobrze, jak gigant z Cupertino by sobie to wymarzył. Szczerze? W ogóle mnie to nie dziwi — w końcu to konstrukcja bez 120 Hz, z zeszłorocznym (podrasowanym) procesorem i aluminiową obudową, której ceny startują w Polsce od 5899 zł. I myślę że kiedy kogoś stać już na TAKI wydatek, to dorzucenie 1200 zł do wariantu pro, który oferuje nowszy procesor (posłuży dłużej), lepszą obudowę, ekran i zestaw aparatów wydaje się... naturalnym krokiem. Apple jednak najwyraźniej się przeliczyło — i w świetle najnowszych plotek za rok ma spuścić z tonu. I zaoferować go taniej - zwłaszcza, że wieść gminna niesie że firma poza modelami "zwykłymi" oraz "pro" do oferty doda najdroższego iPhone 15 Ultra.

Nie bardzo chce mi się w to wierzyć - prędzej założę, że po prostu taki model zniknie z oferty. Bogatsi, chętni na większe ekrany, kupią droższe warianty iPhone'a. Reszta zadowoli się tym, co jest w ich zasięgu. iPhone 14 Plus od początku nie miał za dużo sensu, a sam fakt że ktokolwiek wierzy w opuszczanie przez Apple cen mnie bawi. Chciałbym to zobaczyć, szczególnie na naszym rynku, gdzie od kilku miesięcy obserwujemy wzrost cen produktów obecnych w ich ofercie już od lat.

