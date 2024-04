Streaming ma się świetnie, ale Netflix ma problemy. YouTube za to triumfuje, więc Google ma powody do radości.

Streaming jest coraz ważniejszy w Polsce

Portal Wirtualne Media przeanalizował dane Nielsen The Gauge, które skupiają się na tym, jaki procent udziału w całkowitej oglądalności na ekranie telewizorów w Polsce należał do streamingu, jaki do telewizji kablowej, satelitarnej czy naziemnej. Najwyższy wynik w marcu 2024 roku odnotowała telewizja kablowa (33,3 procent), na drugim miejscu uplasowała się telewizja satelitarna (30,2 procent), a podium zamykała telewizja naziemna (22,3 procent).

Źródło: Depositphotos

Coraz lepiej w ostatnim czasie radzi sobie jednak streaming — w trzecim miesiącu tego roku było to 8,1 procent. Teoretycznie jest to wynik o 0,2 punktu procentowego niższy niż w lutym tego roku, ale jednocześnie o 1,6 punktu procentowego wyższy, niż w tym samym miesiącu zeszłego roku. A jakie platformy były oglądane najchętniej? Najlepszy wynik ma YouTube — 2,1 procent, za to drugi jest Netflix z 2 procentami udziału. Pozostałe platformy to łącznie 4 procent udziału, lecz nie ma informacji, jakie dokładnie były to podziały. Poza streamingiem 6,1 procent oglądanych treści pochodzi z nieznanych źródeł, określanych jako „Inne”.

Netflix w tarapatach

Co więcej, z tych samych danych możemy się dowiedzieć, że Netflix w Polsce ma pewne problemy. W ciągu ostatniego miesiąca streamingowy gigant z wielkim, czerwonym N w logo miał stracić blisko 200 tysięcy subskrybentów w naszym kraju. To wielka strata, jednak nie zmienia to faktu, że Netflix nadal pozostaje niekwestionowanym liderem rynku VOD na naszym rynku.

Źródło: Depositphotos

Warto tutaj również wspomnieć o tym, że HBO Max też nie miało ostatniego czasu. Platforma, która wkrótce zmieni nazwę na samo Max, również straciła około 200 tysięcy subskrybentów. Co jednak ciekawe, reszta platform radzi sobie zaskakująco dobrze. Disney+ może pochwalić się 170 tysiącami nowych użytkowników, Player zanotował wzrost o 340 tysięcy, a Amazon Prime Video zasubskrybowało 180 tysięcy nowych użytkowników. Świetny wynik zaliczył także Polsat Box Go, który zyskał 350 tysięcy nowych widzów.

Źródło: Wirtualne Media, Nielsen The Gauge

Grafika wyróżniająca: Depositphotos