Ekranizacji tej gry się nie spodziewaliśmy, ale i tak będzie hitem

Pamiętacie jeszcze Stray? To ta gra o kocie, którą zachwycał się w ubiegłym oku cały internet. Jeśli i Ty byłeś fanem sympatycznego czworonoga, to mam dobrą wiadomość – kot powróci, choć w mniej interaktywnej wersji. Twórcy gry chcą bowiem przenieść Stray na wielki ekran i trudno im się dziwić – to idealny materiał na film familijny.

Stray otrzyma ekranizację

W lipcu 2022 Stray trafił na PS4/PS5 i Windows szturmem podbijając serca kociarzy. Internet zalał się filmikami kotów, które bawiły się produkcją Annapurna Interactive wraz z właścicielami, próbując wejść w interakcję z wirtualnym zwierzakiem. Stray zebrał świetne opinie (choć grą wybitną nie jest) więc naturalną koleją rzeczy byłby premiera drugiej odsłony, jednak twórcy przewidzili póki co inny plan. Chcą wrzucić kota do kin i choć wielkim fanem Stray nie jestem, tak ekranizację obejrzałbym z chęcią.

Annapurna Interactive podzieliło się planami stworzenia filmu, ale studio jest oszczędne w szczegółach. Nie wiadomo jeszcze kiedy film mógłby trafić na ekrany kin i jaką przybierze formę, ale możemy w ciemno założyć, że ekranizacja będzie równie popularna, co gra. Połączenie lekkiego humoru, poruszającej historii, cyberpunkowych motywów i oczywiście kotów, to recepta na przyjemne kino familijne, które podobnie jak Stray cieszyć oko będzie kolorową oprawą graficzną z piękną grą świateł.

Warto też przy okazji przypomnieć, że Stray trafił niedawno też na konsole Microsoftu. Stray w wersji na Xbox Series S/X kupicie za 137,49 zł.