Grasz na gitarze? GuitarTuna to nie wszystko – musisz poznać te aplikacje!

Najlepsze aplikacje do strojenia gitary

Dziś sprawdzamy aplikacje mobilne, które zamieniają smartfon w cyfrowy stroik do gitary. Wszystkie te narzędzia będą odpowiednim wyborem zarówno dla osób zaczynających przygodę z muzyką, jak i tych, którzy szukają bardziej zaawansowanych rozwiązań.

Wybierając tuner, warto zadać sobie kilka prostych pytań. Czy potrzebuję tylko prostego stroika, czy także dodatkowych funkcji jak metronom, biblioteka akordów czy tryby edukacyjne? Czy aplikacja musi działać offline? Jak ważna jest dla mnie precyzja strojenia – szczególnie przy mniej typowych strojach? Dla początkujących kluczowy będzie przejrzysty interfejs i automatyczne rozpoznawanie strun. Bardziej zaawansowani gitarzyści docenią aplikacje oferujące stroje alternatywne, możliwość ręcznego ustawienia częstotliwości. Przejdźmy więc do konkretów.

GuitarTuna – klasyk w nowoczesnym wydaniu

GuitarTuna to jedna z najczęściej wybieranych aplikacji do strojenia gitary. Na koncie ma ponad 100 milionów pobrań. Łączy prostotę z dokładnością, a dzięki trybowi automatycznemu sprawdzi się u osób, które dopiero zaczynają. Działa jak tuner chromatyczny i obsługuje wiele instrumentów – od gitary, przez ukulele, aż po skrzypce. Na uwagę zasługuje dobra technologia rozpoznawania dźwięku, która radzi sobie nawet w mniej sprzyjających warunkach akustycznych. Aplikacja oferuje także dodatkowe funkcje: bibliotekę akordów, metronom, lekcje muzyczne i gry edukacyjne. Darmowa wersja jest wystarczająca do podstawowych zastosowań, choć użytkownicy czasem skarżą się na obecność reklam. Wersja premium odblokowuje niestandardowe stroje i ćwiczenia słuchowe.

Pro Guitar Tuner – minimalistyczne narzędzie dla wymagających

Pro Guitar Tuner to propozycja dla osób, które cenią sobie precyzję i prostotę. Bez dodatków edukacyjnych, bez gamifikacji – to czysty, chromatyczny tuner wybierany przez amatorów, lutników i profesjonalnych muzyków. Aplikacja działa płynnie zarówno na Androidzie, jak i iOS, i pozwala na strojenie przy pomocy mikrofonu lub zewnętrznego wejścia. Do dyspozycji użytkownika oddano szeroką bibliotekę strojów dla różnych instrumentów. Co ciekawe, można także stroić „na słuch”, korzystając z próbek dźwięków. Interfejs jest oszczędny, ale funkcjonalny. Wersja darmowa zawiera reklamy i ograniczony dostęp do niektórych funkcji. Warto też zaznaczyć, że w niektórych przypadkach aplikacja może mieć problem z rejestracją bardzo niskich częstotliwości.

Rocksmith Tuner – darmowa alternatywa bez reklam

Rocksmith Tuner od Ubisoft to jedna z nielicznych aplikacji, które są całkowicie darmowe i pozbawione reklam. Umożliwia precyzyjne strojenie (dokładność do 0,1 centa) i działa zarówno na smartfonach, jak i komputerach. Aplikacja wspiera ponad 30 różnych strojów, w tym alternatywnych, i dobrze sprawdza się w codziennym użytku. Docenią ją szczególnie osoby szukające przejrzystości – interfejs jest czytelny, reakcja na dźwięk szybka, a sam proces strojenia przebiega sprawnie. Ograniczeniem może być brak trybu offline oraz mniejszy wybór strojów niż w bardziej rozbudowanych aplikacjach.

Idealny Stroik – solidna propozycja z Polski

Idealny Stroik (Perfect Tuner) wyróżnia się możliwością pracy offline oraz obsługą wielu mniej popularnych instrumentów. Znajdziemy tu tuner automatyczny, ręczny i chromatyczny, a także podstawowy metronom, grę edukacyjną oraz bibliotekóe akordów. Strojenie można dostosować do niestandardowych częstotliwości i dokładnie regulować. W 2025 roku aplikacja zyskała nowy widok główki gitary, co ułatwia korzystanie z niej osobom początkującym. Minusem może być nieco mniej nowoczesny wygląd w porównaniu do konkurencyjnych narzędzi.

Cifra Club Tuner – intuicyjny wybór dla początkujących

Cifra Club Tuner to jedna z aplikacji stworzonych z myślą o początkujących. Prowadzi użytkownika krok po kroku, pokazując, jak dostroić każdą strunę. Obsługuje wiele instrumentów i oferuje także funkcję nagrywania oraz wizualny metronom. Mamy też wsparcie dla smartwatcha – metronom może być wyświetlany na nadgarstki. Aplikacja dostępna jest za darmo, choć w wersji bezpłatnej wyświetlane są reklamy. Użytkownicy chwalą prostotę obsługi, choć dla bardziej zaawansowanych gitarzystów może okazać się zbyt ograniczona.

Jak korzystać z aplikacji do strojenia?

Większość aplikacji działa według prostego schematu: wystarczy uruchomić tuner, dać dostęp do mikrofonu i po kolei szarpać struny gitary, regulując ich napięcie. Każde z tych narzędzi wskaże, czy dana struna wymaga poluzowania, czy naciągnięcia. Po ustawieniu na właściwej częstotliwości (zwykle oznaczonej kolorem zielonym), można przejść do kolejnej. Gitarę warto stroić w cichym pomieszczeniu – szumy i hałas z otoczenia mogą zaburzyć odczyt. W przypadku gitar elektrycznych najlepiej sprawdza się połączenie przez interfejs lub użycie tunera klipsowego albo podłogowego. Niektóre aplikacje, jak Pro Guitar Tuner, wspierają takie rozwiązania.