W końcu nadszedł ten dzień: Strava wreszcie polubiła się ze Spotify!

Biegacie ze Stravą? Słuchanie muzyki na Spotify wreszcie nie będzie problemem

Jak informowaliśmy w artykule o najlepszych aplikacjach do biegania, Strava to niewątpliwie jedna z tych aplikacji, obok której trudno przejść obojętnie. To program dla profesjonalistów — i to właśnie funkcji dla nich możecie się tam spodziewać. Skupia się na lepszym czasie, serwuje cały pakiet statystyk (dystans, tempo, różnica poziomów), możemy też podejrzeć interaktywną mapę naszych aktywności.

Źródło: Strava

Ponadto nie zabrakło opcji społecznościowych — śledzenia kont użytkowników, podglądania ich progresu, a także wysyłania komentarzy. Warto odnotować, że to program uniwersalny, który działa z całym pakietem fit-akcesoriów. Strava cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, czemu dowodzi fakt, że ma globalnie ponad 100 milionów użytkowników. Niestety, jeszcze do niedawna nie było sensownej integracji ze Spotify.

Trochę to trwało, ale wreszcie się doczekaliśmy!

Strava oficjalnie ogłosiła nową integrację aplikacji ze Spotify. Umożliwia to użytkownikom na łatwy dostęp do muzyki, podcastów i audiobooków z aplikacji Strava podczas śledzenia swojej aktywności. Bezpośrednio z poziomu Stravy użytkownicy są w stanie odtwarzać, wstrzymywać, wznawiać, pomijać i przeglądać wszystkie treści ze Spotify.

Źródło: Strava

Mateo Ortega, wiceprezes firmy Strava, zaznacza, że zawarta współpraca jeszcze bardziej umacnia pozycję aplikacji i wpływa na rozwój funkcji społeczności. Wiceprezes Spotify ds. rozwoju biznesowego w swoim oświadczeniu przekazał za to, że jednym z największych celów platformy streamingowej jest bycie wszędzie tam, gdzie są słuchacze. Integracja ze Stravą jest jednym ze sposobów, w jaki szwedzka firma jest w stanie zwiększyć liczbę klientów.

To już trzecia nowa współpraca nawiązana przez Stravę w ostatnim czasie. Niedawno aplikacja do śledzenia aktywności dodała integrację ze Snapchatem, a także przejęła Fatmap, czyli firmę zajmującą się tworzeniem map 3D dla sportowców. Cieszycie się z ogłoszonej nowości?

Źródło: Unsplash @_reettalreja_

Źródło: Strava

Grafika wyróżniająca: Unsplash @alexbemore