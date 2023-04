Tidal wprowadził nową funkcję LIVE na platformie i kładzie nacisk na to, jak wspiera artystów, których muzyki słuchamy w usłudze. Co jeszcze może zrobić, by zagrozić Spotify czy Apple Music?

Premiera nowej funkcji LIVE odbyła się w tym tygodniu i dość szybko zawitała u użytkowników. O tym, jak działa i do czego można ją wykorzystać przeczytacie w poprzednim materiale, a dziś możecie posłuchać co do powiedzenia miała Agustina Sacerdote, Global Head of Product w TIDAL, nie tylko na temat nowości, ale też w innych kwestiach. W rozmowie pytałem o to, w jaki sposób Tidal może przekonać użytkowników do swojej oferty, a także uświadomić ich, jak istotne są kwestie rozliczeń pomiędzy platformami i artystami. Tutaj ważnym elementem jest inicjatywa Rising Artists, która pozwala promować początkujących artystów i nie tylko.

Kluczowe w dzisiejszych czasach zdaje się też być oferowanie kompleksowej usługi, dlatego serwisy VOD nie ograniczają się do seriali czy filmów, lecz starają się dodać do katalogu każdy rodzaj treści, o reality show, przez standupy i koncerty. Spotify rozbudowało ofertę o podcasty, a także audiobooki (w wybranych krajach) i chyba na tym nie poprzestanie. Jak zareaguje na to Tidal? Czy planują dodać do oferty audiobooki? Wywiadu posłuchacie poniżej.

Wywiad z globalną szefową produktu w TIDAL - Agustina Sacerdote

