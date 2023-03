Stranger Things nie daje o sobie zapomnieć. Powstaje spektakl teatralny

"Stranger Things" powoli dobiega końca. 5 sezon będzie także ostatnim. Jednak zanim pożegnamy się z bohaterami mieszkającymi w Hawkins minie jeszcze sporo czasu - zdjęcia do ostatnich odcinków rozpoczną się dopiero w maju. Jeśli tęsknicie za nimi i nie nie możecie się doczekać ich przygód, być może zainteresuje was... spektakl teatralny, który został zapowiedziany w zeszłym roku. Dziś poznaliśmy pierwsze szczegóły przedsięwzięcia, które swoją premierę będzie miało jeszcze w tym roku. "Stranger Things: The First Shadow" skupiać się będzie na młodzieńczych latach dorosłych już bohaterów serialu: Hoppera, Joyce i wielu innych, którzy muszą się mierzyć nie tylko z rzeczywistością przełomu lat 50. i 60. ale także tajemnicami, które zawitają do Hawkins.

"Stranger Things: The First Shadow" wkrótce w teatrze

Hawkins, rok 1959: zwykłe miasto ze zwykłymi zmartwieniami. Samochód młodego Jima Hoppera nie chce zapalić, siostra Boba Newby'ego nie traktuje poważnie jego programu radiowego, a Joyce Maldonado chce po prostu skończyć studia i wyjechać z miasta. Kiedy przybywa nowy student Henry Creel, jego rodzina przekonuje się, że nowy początek nie jest taki łatwy... a cienie przeszłości mają bardzo duży zasięg.

- ta krótka zapowiedź spektaklu "Stranger Things: The First Shadow" nie brzmi może jakoś porywająco, ale rzuca nieco światła na to, z kim fani serialu będą mieli do czynienia na scenie - pod warunkiem, że wybiorą się do Londynu. Za przeniesienie popularnej serii na deski teatru odpowiada Sonia Friedman Productions. Oparty na oryginalnej historii autorstwa braci Dufferów, Jacka Thorne'a i Kate Trefry, spektakl napisany przez Kate Trefry, otrzyma swoją światową premierę pod koniec 2023 roku w Phoenix Theatre na londyńskim West Endzie. Za reżyserię odpowiada Stephen Daldry, a pomagać mu będzie Justin Martin. Bilety w sprzedaży pojawią się już niedługo - więcej informacji na ich temat znajdziecie na oficjalnej stronie produkcji.