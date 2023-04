Stranger Things od lat pozostaje jedną z najmocniejszą marek, jaką Netflix ma w swoim portfolio. Jak wiadomo - piąty sezon zakończy serial. Ale spin-offy dopiero się rozkręcają!

Animowany serial "Stranger Things" od braci Duffer. Co o nim wiemy?

Bracia Duffer, twórcy serialu "Stranger Things", zapowiedzieli, że pracują nad animowanym spin-offem, który pojawi się na platformie Netflix. Nowy serial nie ma jeszcze tytułu, ale twórcy opowiedzieli, że inspiracją dla nich były kreskówki emitowane w sobotnie poranki, które uwielbiali w swoim dzieciństwie. Tym samym liczę na barwną paletę kolorów, dopieszczoną animację i ten klimat, którego próżno szukać we współczesnych serialach animowanych. Co jak co, ale "Stranger Things" kipiące nostalgią zewsząd perfekcyjnie nada się na zastępstwo porannego bloku z kreskówkami w 2023. I choć może nie były one w Polsce równie popularne co przed laty w Stanach Zjednoczonych, to ci których dzieciństwo przypada na lata 90. ubiegłego stulecia i u nas pewnie mają trochę miłych wspomnień z nimi związanych.

Na razie nie podano zbyt wielu szczegółów na temat nowego projektu, ale wiadomo, że bracia Duffer będą pełnić funkcję producentów wykonawczych wraz z Shawnem Levy'm i Danem Cohenem. Produkcją zajmować się będzie również Eric Robles z Flying Bark Productions.

Fani "Stranger Things" muszą jeszcze poczekać na premierę animowanego spin-offu oraz piątego i ostatniego sezonu serialu, ale w międzyczasie mogą wybrać się na nową sztukę teatralną "Stranger Things: The First Shadow", która zadebiutuje na londyńskim West Endzie pod koniec 2023 roku. W sprzedaży są już bilety, a jak widać — uniwersum stworzone na potrzeby serialu stale się rozsrasta. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na pierwsze materiały... no i datę premiery!

