Stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP. Dlaczego RCB o nich informuje? 

Rządowe centrum bezpieczeństwa poinformowało o wprowadzeniu przez premiera stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP. Wiąże się z zagrożeniem i jest znakiem dla służb, do zachowania większej czujności.

Jak czytam na oficjalnej stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP – to działania z godne z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, które są wprowadzane, zmieniane i odwoływane przez Prezesa Rady Ministrów.

BRAVO i BRAVO-CRP – co to oznacza?

Dla zwykłego obywatela to jeszcze nie powód do obaw. To znak dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. BRAVO oznacza, że należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego, między innymi:

wzmacniana jest ochrona środków komunikacji publicznej;

sprawdzane jest funkcjonowanie zasilania awaryjnego;

personel jest ostrzegany o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym

wprowadzana jest kontrola wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub instytucji;

dokonuje się przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

(Całość do sprawdzenia w tym miejscu)

BRAVO-CRP zakłada zaś:

Zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;

Wprowadzenie całodobowego dyżuru administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP obowiązują do 31 maja 2024 roku.

