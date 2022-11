0

Jak by to powiedział klasyk: "stało się to, co stało się miać". W obozie o odmiennych poglądach na temat faktów naukowych doszło do potężnego rozłamu. Justyna Socha - liderka stowarzyszenia STOP NOP popadła w kompletną niełaskę - najpierw zrezygnowała z piastowanego stanowiska, a następnie został skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przez nią przestępstwa. Wszystko przez nierozliczone zbiórki.