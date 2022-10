Wczoraj Krajowy Instytut Mediów podsumował swój roczny pomiar gotowości Polaków do odbioru telewizji naziemnej w standardzie DVBT2/HEVC, o czym poinformowała na swoich stronach Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Wyniki tych pomiarów przedstawione zostały w dość optymistycznym świetle, ale czy aby na pewno jest się z czego cieszyć?

28 marca - w dzień wyłączenia starego standardu nadawania i przejścia na nowy DVBT2/HEVC w województwach objętych I etapem zmian, informowaliśmy Was o decyzji UKE wydanej na podstawie prośby Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydłużenie nadawania kanałów TVP w starym standardzie, aż do końca 2023 roku, a więc do wyborów parlamentarnych.

W jednej chwili okazało się więc, że kilka milionów Polaków zostanie na ten czas bez dostępu do innych kanałów telewizyjnych, niż tych emitowanych przez media publiczne. W listopadzie 2021 roku, a więc w momencie rozpoczęcia pomiarów KIM szacowano, iż 2,27 mln gospodarstw domowych w Polsce nie jest przygotowanych na taką zmianę standardu nadawania na nowy.

Jak to wygląda na dziś, czytamy na stronach KRRiT:

Zgodnie z wynikami badań, liczba gospodarstw nie mających możliwości odbioru DVBT2/HEVC spadła w tym czasie z 2,27 mln do 0,99 mln. Wiedza dostarczana przez Instytut pomogła m.in. w tworzeniu kampanii informacyjnej skierowanej do widzów.

Procentowo - mowa tylko o gospodarstwach domowych w Polsce, które korzystają tylko z naziemnej telewizji cyfrowej, 75% gospodarstw jest gotowych na nowych standard.

Na swojej grafice KIM zaznacza, iż ten poziom gotowości nadal rośnie, ale mamy tu dane dla obszaru całej Polski, a cząstkowe dane udostępniane w ostatnim czasie wskazują, że jest to już punkt graniczny, o czym sam pisałem Wam jeszcze w lipcu tego roku w tym tekście - Nie czekaj do wyborów - odwiedź babcię/dziadka i „kup” im dekoder DVB-T2/HEVC:

Według badania Krajowego Instytutu Mediów, aktualnie 69% gospodarstw domowych jest przygotowanych na zmianę standardu. To oczywiście może się zmienić w najbliższych miesiącach, ale tylko o jakieś 10 p.p., bo zwróćcie proszę uwagę na wzrost przygotowania w województwach z pierwszego etapu zmiany standardu, który zatrzymał się na 75%. Myślę, że w pozostałych województwach będzie to wyglądało podobnie za pół roku.

Jak na razie moje prognozy z lipca się potwierdzają, myślę że ten próg 75% może się jeszcze przesunąć o te 5 p.p. do końca roku, ale i tak do wyborów 20% gospodarstw domowych w Polsce pozostanie tylko z kanałami TVP.

Źródło: KRRiT

Stock Image from Depositphotos.