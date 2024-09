Stellar Blade może zniknąć. Twórcy uznanej gry pozwani

Shift Up oraz Sony Interactive Entertainment mogą znaleźć się w nie lada tarapatach. Nazwa jednej z ich ostatnich gier jest bliźniaczo podobna do nazwy jednego z przedsiębiorstw, które przez to ma utrudnioną pracę.

Premiera Stellar Blade odbyła się 24 kwietnia i gra od razu skradła serce wielu graczom. Produkcja przypadła do gustu szczególnie użytkownikom, którzy cenią sobie konwencjonalne piękno kobiecych bohaterów. Już w czerwcu media informowały o tym, że Stellar Blade sprzedał się w nakładzie przekraczającym milion egzemplarzy. Jest to niezwykły sukces zważywszy, że produkcja ukazała się wyłącznie na konsole PlayStation.

Jednak problemy Stellar Blade dopiero się zaczynają. Jedno z przedsiębiorstw multimedialnych o bliźniaczo podobnej nazwie postanowiło pozwać twórców gry Shift Up i wydawcę Sony Interactive Entertainment.

Stellar Blade zniknie? Twórcy nie odnieśli się jeszcze do sprawy

Griffith Mehaffey założył Stellarblade w 2010 roku. Przez lata firma działała bez większych problemów, jednak od momentu zmiany nazwy gry przez Shift Up w 2022 roku (wcześniej gra nazywała się Project Eve), znalezienie informacji o jego działalności w internecie stało się niemal niemożliwe. Wszystko przez dominację wyników związanych z grą w wyszukiwarkach, co negatywnie wpłynęło na widoczność firmy Mehaffeya.

Jednak dochodzi tu do pewnego kuriozum w kwestii znaku towarowego. Shift Up zarejestrowało znak towarowy gry w styczniu 2023 roku, natomiast Mehaffey zrobił to w czerwcu tego samego roku. Wówczas, właściciel Stellarblade LLC wysłał do twórców gry wezwanie do zaprzestania używania nazwy, jednak nie uzyskał odpowiedzi.

Mehaffey twierdzi, że nie tylko sama nazwa budzi kontrowersje, ale również podobieństwo logotypów obu marek. Podkreśla, że kolorystyka i stylizacja litery „S” są zbliżone, co może wprowadzać klientów w błąd. W związku z tym domaga się, aby Shift Up oraz Sony zaprzestali używania nazwy "Stellar Blade" i przekazali wszelkie materiały z tym oznaczeniem w celu ich zniszczenia. Dodatkowo, powód żąda odszkodowania za poniesione straty oraz zwrotu kosztów sądowych.

Pomimo pozwu, twórcy gry nadal pracują nad wydaniem wersji PC Stellar Blade, co ma nastąpić w najbliższej przyszłości. Studio nie odniosło się jeszcze publicznie do roszczeń Mehaffeya, co budzi pytania o dalszy los tytułu gry. W przypadku niekorzystnego wyroku, Sony oraz Shift Up mogą zostać zmuszeni do zmiany nazwy swojego produktu, co w praktyce oznaczałoby ogromne koszty związane z rebrandingiem i ponowną promocją.

Grafika: Sony