SteelSeries dołącza do Jabry. Nowy właściciel to większa szansa na sukces

Grupa GN swoją działalność rozpoczęła już w XIX wieku. W tamtym okresie zajmowała się telegrafią, ale dopiero od kilkunastu lat kojarzona jest przede wszystkim dzięki marce Jabra, której produkty z segmentu audio obejmują słuchawki, zestawy głośnomówiące i produkty do wideokonferencji. Obecnie pod parasolem GN, oprócz Jabry, znajdują się ReSound, Beltone, Interton, BlueParrott i FalCom - marki, które nie są specjalnie kojarzone z gamingiem. To się właśnie zmieniło. Do Grupy GN dołącza teraz SteelSeries - popularna firma zajmująca się przede wszystkim projektowaniem i produkowaniem akcesoriów gamingowych. Myszki, podkładki, klawiatury, kontrolery, różne akcesoria i przede wszystkim słuchawki - to jedne z najpopularniejszych produktów sygnowanych logo SteelSeries.

SteelSeries z nowym właścicielem. Firma dołączy do grupy, do której należy m.in. popularna Jabra

Jesteśmy oryginalną marką e-sportową. Jesteśmy pierwszym producentem urządzeń peryferyjnych, który sponsorował imprezę e-sportową w roku 2002, i jednym z pierwszych, którzy sponsorowali zawodowe zespoły oraz graczy na całym świecie.

- tak o SteelSeries przeczytacie na oficjalnych stronach firmy.

Do końca przyszłego roku SteelSeries zasili grono Grupy GN. Duńczycy wyłożyć mają na zakup ponad 1,2 miliarda dolarów. Co oznacza to przejęcie? Na szczęście nic nie wskazuje, by SteelSeeries znajdujące nowego właścicieka zniknęło z rynku lub zmieniło profil działalności. Przedstawiciele GN podkreślają wkład marki w rozwój rynku e-sportowego i wpływ na branżę gier. SteelSeries nadal będzie mogło zachować swoją tożsamość i wszelkie decyzje na temat dalszego rozwoju - wraz z najważniejszymi stanowiskami. Niewykluczone jednak, że należące do grupy firmy będą współdzieliły się swoimi technologiami, co wpłynie pozytywnie na przyszłe produkty: zarówno audio, jak i akcesoriów gamingowych.