Hisense prezentuje swoje telewizory. 5 modeli do wyboru

Hisense prezentuje szereg telewizorów - zarówno dla osób szukających rozwiązań "premium", jak i takich, dla których telewizor nie jest najważniejszym elementem w domu, ale stosunek jakości do ceny zachęca do zakupu.

Na wczorajszej konferencji „Nowa mistrzowska ramówka telewizyjna Hisense na jesień” firma przedstawiła kilka modeli swoich sprzętów. Dwie nowości z tak zwanego segmentu premium oraz trzy tegoroczne odsłony telewizorów. Jeden z nich został doceniony przez EISA (Expert Imaging and Sound Association) za doskonały stosunek jakości do ceny. Drugi ma być jednym z najbardziej popularnych wśród klientów. Trzeci tragi w gusta graczy.

Hisense U9GQ ULED 4K

75-calowy telewizor ma przyciągać uwagę jakością obrazu. Wyposażony w autorską technologię Hisense Mini-LED charakteryzującą się ponad 10 tysiącami diod i 1280 strefami podświetlenia ma, zdaniem producenta, gwarantować doskonałe odwzorowanie kolorów, odcieni czerni oraz kontrastu. Ekran pozwala na osiągnięcie szczytowej jasności obrazu na poziomie 3000 nitów, a Quantum Dot Colour zapewnia dokładniejsze wyświetlanie barw niż tradycyjne telewizory LED. Do tego Dolby Vision, HDR 10+, odświeżanie 120 Hz z technologią MEMC oraz certyfikat IMAX Enhanced.

Telewizor działa w oparciu o system Smart TV (Hisesne VIDAA 5.0) umożliwiający łatwy i szybki dostęp do aplikacji, jak np. Netflix, YouTube, PrimeVideo, UEFA.tv – a także ponad 200 aplikacji globalnych i 60 regionalnych.

Hisense A9G OLED 4K

Telewizor dostępny jest w dwóch rozmiarach: 55 i 65 cali. Na tle konkurencji wyróżniać się ma doskonałym, przestrzennym dźwiękiem. A to za sprawą wbudowanego systemu audio 2.1.2. Składa się on z dwóch tylnych głośników skierowanych ku górze i dwóm wbudowanym w subwoofer (Front-Firing Speakers). Wspiera Dolby Atmos Sound oraz DTS pozwalające uzyskać przestrzenny dźwięk. Do tego rozdzielczość ekran OLED o rozdzielczości Ultra HD 3840 x 2160 pikseli, 120 Hz, HDR10+, UHD Premium i Dolby Vision IQ.

Hisense U8GQ, A7GQ i E76GQ

Hisense U8GQ to 65-calowy telewizor posiadający wyróżnienie „Najlepszy telewizor rodzinny” przyznany przez Europejskie Stowarzyszenie Obrazu i Dźwięku. Wykorzystujący własne rozwiązania ekran 4K ULED z technologią Quantum Dot Color pozwala na wyświetlanie podstawowych kolorów znacznie dokładniej niż tradycyjne telewizory LED. Wspiera HDR10, HDR 10+, Dolby Vision oraz Dolby Atmos działa w oparciu o system Smart TV (Hisesne VIDAA 5.0).

Hisense A7GQ dostępny jest w czterech rozmiarach 50, 55, 65 i 75 cali. Charakteryzuje się certyfikatem 4K HDR Immersive, który wraz z technologiami Quantum Dot Colour i Dolby Vision wpływa na wysoką jakość obrazu. Po stronie dźwięku ma być równie dobrze -- a to za sprawą wsparcia Dolby Atmos oraz DTS Virtual:X. Dzięki trybowi sportowemu telewizor wykrywa i dostosowuje obraz i dźwięk do uzyskania najlepszych wrażeń.

Hisense E76GQ powinien zainteresować graczy. Dostępny jest dwóch rozmiarach 50 i 55 cali. Telewizor wyróżniać się ma trybem Game Mode Pro wykorzystującym tryb niskiej latencji (ALLM) i zmienną częstotliwość odświeżania (VRR). Technologie te minimalizują opóźnienie tzw. input lag i drgania wyświetlanego obrazu. Obsługuje Dolby Vision, Dolby Atmos i podobnie jak wszystkie wspomniane wyżej modele działa na Smart TV VIDAA 5.0.

Specyfikacje techniczne poszczególnych modeli znajdziecie w linkach poniżej: