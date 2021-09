Era określana jako IKEA 2.0 trwa w najlepsze - szwedzka sieć w coraz większym stopniu zaciera granicę pomiędzy tradycyjnymi meblami i nowoczesnymi gadżetami. Bezprzewodowe ładowanie, zdalnie sterowane oświetlenie czy wielopokojowy dźwięk ukryty w przedmiotach codziennego użytku to filary technologicznej oferty IKEI. Niektóre powstają we współpracy z innymi firmami, na przykład z Sonosem i dzięki temu partnerstwu do wyboru mamy kilka naprawdę solidnych produktów z linii Symfonisk. Najnowszym urządzeniem jest ramka z głośnikiem, do której wymienne panele będą pojawiać się w następnych miesiącach w sklepach, ale IKEA nie spoczywa na laurach.

IKEA samodzielnie i wspólnie z innymi firmami tworzy zupełnie nową kategorię mebli

Część nowości jest bowiem w pełni autorskimi projektami szwedzkiej firmy, tak jak ogłoszone ostatnio oczyszczacze powietrza. Jeden z nich również nie będzie typowym urządzeniem, lecz stanie się elementem wystroju, ponieważ przyjmuje postać stolika. Jeśli miałbym do wyboru tradycyjny oczyszczacz powietrza i taki, który posłuży mi za stolik, to wybór byłby dla mnie jasny. IKEA nie zamierza też nie odpowiedzieć na nowe zapotrzebowania klientów, którzy myślą o urządzeniu pomieszczenia, w którym grają i streamują treści - właśnie dlatego powstała nowa seria mebli z kategorii gamingowej.

IKEA sprzedawała do tej pory wiele modeli ładowarek bezprzewodowych Qi, a ich ceny skłaniały klientów do wyboru właśnie tych modeli. Niewiele ponad 20 złotych za nieźle wyglądającą i skuteczną ładowarkę to dość atrakcyjna cena, choć do Polski nie dotarły jeszcze ciekawsze modele pokryte materiałem o różnych kolorach.

Nowa ładowarka bezprzewodowa IKEI Sjömärke do umieszczenia pod dowolnym blatem

Mam jednak nadzieję, że zupełnie inaczej będzie w przypadku Sjömärke, czyli nowości IKEA właśnie w tym segmencie. Zamiast jednak tworzyć nowe meble i elementy wystroju, jak szafki, półki, biurka i stoły wyposażone w ładowarki, IKEA postanowiła podarować klientom zupełną dowolność w kontekście tego, gdzie takie ładowarki będą zamontowane. Sjömärke to panel ładujący bezprzewodowo urządzenia za pomocą technologii Qi 1.2.4 z mocą 5W poprzez inne materiały, jak drewno czy plastik.

Z oczywistych przyczyn ładowarka nie zadziała w przypadku powierzchni metalowych, ale w pozostałych przypadkach wystarczy przytwierdzić ładowarkę do blatu. Do działania potrzebna jest minimalna odległość 8 mm, a zalecany przedział to 8 - 22 mm (grubość blatu). Co ciekawe, w zestawie nie znajdziemy wkrętów czy taśmy - sposób montowania pozostaje w naszej gestii - ale w pudełku dołączone będą naklejki, dzięki którym można zaznaczyć dokładnie miejsce, w którym będzie działać ładowarka.

IKEA Sjömärke - cena i czy będzie dostępna w Polsce?

Sama wizja możliwości położenia telefonu po prostu na blacie, by aktywować ładowanie brzmi po prostu świetnie, bo nie ma potrzeby organizować przestrzeni i męczyć się z przewodami na biurku, szafce czy półce. Ładowarka Sjömärke ma trafić do amerykańskich sklepów stacjonarnych i online w październiku, natomiast w sprawie polskiej premiery skontaktowałem się z lokalnym oddziałem IKEA, by uzyskać informacje odnośnie daty wprowadzenia do sprzedaży oraz ceny w złotówkach. Nie jest to oczywiście pierwsza i jedyna taka ładowarka na rynku, ale dzięki niskiej cenie i łatwej dostępności może stać się najpopularniejszym akcesorium tego typu.