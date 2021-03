Dwie nowości Steama jeszcze lepsze i na pewno spodobają się graczom

Steam chyba zrozumiał jednak, że na polu sprzętowym będzie mu niezwykle trudno zdobyć uznanie graczy i przekonać ich do swoich pomysłów. Zamiast tego skupiono się na rozwoju samej platformy, co było bardzo dobrą decyzją, a za dowód posłużą mi dwie nowości, z których można korzystać w wersji beta aplikacji. Oto Steam Remote Play Anywhere i Remote Play Together.

Na najlepszym padzie tej generacji zagrasz teraz również na Steamie

Pierwsza ze wspomnianych nowości to oczywiście aplikacja Steam Link na Linuksa pozwalająca na streamowanie rozgrywki w ramach sieci lokalnej. Jeśli posiadacie mocnego peceta pod biurkiem, a do telewizora podłączycie mniejszą, lżejszą i mniej wydajną maszynę z Linuksem i aplikacją Steam Link, to będziecie mogli zagrać w swoje gry na większym ekranie. Ale funkcja ta nie działa tylko w jedną stronę, bo możecie też wybrać mniejsze ekrany urządzeń z Androidem czy iOS-em, a dla sympatyków Raspberry Pi też znajdzie się aplikacja.

Steam Remote Play Together, czyli lokalny multiplayer przez Internet

Druga z nowinek to aktualizacja funkcji Remote Play Together, która daje szansę zagrać w gry z lokalnym multiplayerem z innymi osobami, ale przez Internet. Co istotne, nie wszyscy muszą posiadać tę grę na swoim koncie – wystarczy, że tylko inicjator sesji będzie ją mieć, a do gry może dołączyć nawet czwórka graczy. To wszystko działa kompletnie za darmo, a ograniczeniem jest tak naprawdę tylko moc peceta gospodarza oraz prędkość jego łącza, ponieważ w takiej sytuacji będzie on występował w roli serwera dla wszystkich grających.

Największą zaletą tego rozwiązania jest jednak chyba jej uniwersalność, ponieważ dołączające do gry osoby nie muszą używać tej samej platformy, co gospodarz – jeśli gra działa na Windows 10, to do rozgrywki mogą dołączyć gracze z Maca i Linuksa. Poza tym, od teraz żaden z nich nie musi nawet posiadać konta na Steam, choć wymagana jest instalacja aplikacji Steam Link. Valve wspomniał nawet, że rozważane jest dodanie wsparcia dla Androida i iOS-a. Listę wspieranych gier przez Remote Play Together znajdziecie tutaj – jest ich ponad 6 tysięcy.