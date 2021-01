Na czym najchętniej gramy? Oczywiście, że na Steam

Więcej osób gra na Steam niż na PlayStation i Xbox

Kilka lat temu CD Projekt Red dał do zrozumienia, że Wiedźmin 3 cieszył się największą popularnością na konsolach. Mogła być to prawda, choć na PC zawsze pojawiają się ciekawsze promocje cenowe, więc polski tytuł znajdował jeszcze wielu komputerowych entuzjastów. Mała wojenka się jednak rozpętała, a konsolowcy „obrośli w piórka”. Nie ma pojęcia o co w ogóle ta walka – każdy niech sobie gra na tym, na czym chce. W przypadku Cyberpunk 2077 było już jasne, że PC-towi gracze chętniej kupili grę, więc o jakiejkolwiek zapaści na rynku gier PC nie może być mowy.

Patrząc na dane dotyczące aktywności graczy na poszczególnych platformach wygląda jednak na to, że w 2020 roku „komputerowców” było więcej – zarówno od tych bawiących się na PlayStation, jak i Xbox. Łącząc jednak dwie konkurencyjne konsolowe platformy, aktywnych konsolowych miłośników elektronicznej rozrywki jest więcej. Więcej jednak niż tych steamowych, bo przecież nie jest to jedyny sklep/platforma. Do tego dochodzi Epic Games, GOG, czy usługi poszczególnych wydawców – Activision Blizzard, EA czy Ubisoft – tylko nikt tak naprawdę nie wie ilu z nich się powtarza i czy nie jest czasem tak, że każdy PC-towy gracz używa albo chociaż posiada dziś konto na Steam.

No dobrze, jak to więc wygląda w liczbach?

W 2020 roku Steam przekroczył 120 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. PlayStation 102 miliony, a Xbox 90 milionów. Najbardziej mnie tu chyba zaskoczyła mała różnica między PS a X – w końcu podobno konsol Microsoftu sprzedało się 2x mniej niż PlayStation 4, a tymczasem nie widać tego przy zestawieniu aktywnych użytkowników. Jako ciekawostkę warto dodać, że Steam pobił ostatnio swój własny rekord (2 stycznia) kiedy to w usłudze było w tym samym czasie zalogowanych 25 milionów graczy.

Dziennie aktywnych użytkowników Steam notuje 62,6 miliona, a 2,6 miliona graczy kupiło w 2020 roku swoją pierwszą grę na tej platformie. Generalnie w porównaniu z 2019 rokiem wzrost sprzedaży gier w wirtualnym sklepie Valve wyniósł aż 21,4 procenta. Widać, że nie wszyscy tracą na pandemii COVID-19 i elektroniczna rozrywka notuje wzrosty.