Na najlepszym padzie tej generacji zagrasz teraz również na Steamie

Sony zaskoczyło nowym padem do PlayStation 5, przyjmując zupełnie inną strategię niż Microsoft. Amerykański koncern nie dość, że pozwolił grać na Xbox Series X oraz Xbox Series S na starych padach z poprzedniej generacji, to jeszcze nowy kontroler przeszedł jedynie kosmetyczne zmiany. Co innego w obozie PlayStation – nie dość, że DualSense ma inny kształt (coś pomiędzy padem do Xboksa One a PS4), to w dodatku jest chyba najbardziej zaawansowanym padem na rynku. Haptyka w tym sprzęcie jest kosmicznie dobra, a adaptacyjne spusty stawiające opór dają masę frajdy. Oczywiście chodzi o gry na PlayStation 5.