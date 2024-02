Mnóstwo gier do sprawdzania za darmo! Na Steam rusza Festiwal Next

Dawno, dawno temu, gdy producenci gier liczyli się jeszcze z opiniami graczy, normalnym – i pożądanym – zjawiskiem było wydawanie wersji demonstracyjnych, umożliwiających przetestowanie produkcji przed zakupem. Od pewnego czasu ten zwyczaj powoli i małymi kroczami znów powraca do głównego nurtu, ale popularne niegdyś dema kojarzą się dziś raczej z mniejszymi developerami, dla których wersja próbna jest okazją do zwrócenia uwagi gracza. To właśnie w tym celu powstał Festiwal Next, czyli święto nadchodzących gier, które właśnie rozpoczęło się na Steam.

Dziesiątki tytułów do ogrania za free

Czym jest Festiwal Next? Cóż, w bardzo dużym skrócie, to wydarzenie poświęcone zarówno graczom poszukującym growych perełek, jak i developerom, pragnącym wpłynąć na szerokie wody gamedevu. Inicjatywa składa się z trzech filarów – grania w wersje demonstracyjne, oglądania transmisji live i dodawania ulubionych gier do listy życzeń.

Źródło: Steam

Do wzięcia udziału w Festiwalu Next wystarczy konto na Steam i… sporo wolnego czasu. Gier do wypróbowania jest bowiem aż kilkadziesiąt i nie ma określonego limitu przetestowanych pozycji. Ci, którzy nie mają chęci na własną rękę przedzierać się przez gąszcz gier, mogą zdać się na transmisje live, w trakcie których twórcy będą ogrywać własne produkcje i odpowiadać na pytania, nurtujące widzów.

Jeśli któraś z gier wpadnie wam w oko, to będziecie mogli dodać ją do swojej listy życzeń, dzięki czemu otrzymacie powiadomienie o dacie premiery w postaci stylowego maila. Jesteście ciekawi, jakie gry można wypróbować w ramach wydarzenia? Pełną listę znajdziecie pod tym adresem.

