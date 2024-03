Steam Deck OLED wypala się już po 2 miesiącach...

OLED się wypala, to żadna sensacja

Przenośne konsole w postaci Steam Decka czy Nintendo Switch cieszą się obecnie sporą popularnością. Nic też dziwnego, że pojawiły się w nich również ekrany OLED, bo mają szereg zalet jak chociażby świetne odwzorowanie kolorów czy idealne kąty widzenia. Niestety z technologią OLED wiążą się też różne ograniczenia, w tym ryzyko wypalenia ekranu, szczególnie w miejscach gdzie mamy statyczne elementy. Nintendo poradziło sobie z tym jednak całkiem nieźle, pierwsze zauważalne wypalenia na ekranie zanotowano dopiero po 3600 godzinach pracy, czyli po 150 dniach. Okazuje się jednak, że ze Steam Deckiem OLED jest nieco gorzej.

Popularny YouTuber, Wulff Den, opublikował wideo, w którym pokazuje wypalone elementy ekranu na swoim Steam Decku już po 1500 godzinach pracy. To nieco ponad 2 miesiące testów, więc znacznie szybciej niż w przypadku konsoli Nintendo. Warto jednak mieć na uwadze, że konsola pracowała przy maksymalnej jasności i wyświetlała statyczne elementy interfejsu, co nie ma wiele wspólnego z realnym wzorcem użytkowania. Trzeba też zaznaczyć, że wypalenia nie są aż tak drastyczne, ten proces dopiero się rozpoczął i faktyczne efekty widać tylko w specyficznych przypadkach na jednolitym tle. Większość użytkowników konsoli nie ma raczej powodów do obaw.

Nie zmienia to jednak faktu, że wyświetlacz OLED w Steam Decku wydaje się mniej odporny niż w innych konsolach. Inna YouTuber - The Phawx pokazał, że pierwsze oznaki wypalenia mogą się pojawić już po 750 godzinach pracy jeśli skorzystamy z podniesionej jasności w trybie HDR. Nie jest to raczej nic odkrywczego, aby osiągnąć wyższą jasność, do pikseli w panelu OLED trzeba przyłożyć większe napięcie, a to oznacza szybszą degradację ekranu. Warto zatem mieć na uwadze poziom jasności na swoim urządzeniu, dla żywotności ekranu najlepsza jest zasada im mniej tym lepiej.

Przy okazji Steam Decka OLED warto też pamiętać, że maksymalny poziom jasności osiągany jest już przy ustawieniu 75%, wyższa jasność to już kwestia sztucznej podbitej ekspozycji. Dla żywotności waszego ekranu najlepiej byłoby trzymać się wyraźnie poniżej tej wartości. Na szczęście wymiana samego ekranu w Steam Decku nie jest przesadnie trudna, ale obecnie nie jest on dostępny w sprzedaży. Koszt ekranu LCD to około 400 złotych, z tym, że nie będzie on kompatybilny z konsolą oryginalnie wyposażoną w wyświetlacz OLED.