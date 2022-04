Transmisja będzie dostępna w serwisach YouTube oraz Twitch. W całym przedsięwzięciu wezmą udział takie osoby jak prezes Epic Games Tim Sweeney, dyrektor do spraw technologii Kim Libreri, dyrektorka do spraw komunikacji Dana Cowley, wiceprezes ds. inżynierii mechanicznej Nick Penwarden, scenograf Zak Parrish, starszy dyrektor w Quixel Teddy Bergsman Lind oraz dyrektor ds. społeczności twórców i twórców, Sjoerd de Jong. Ekipa jest zatem naprawdę zacna i można spodziewać się świetnego widowiska.

Na oficjalnej stronie Unreal Engine możemy znaleźć komunikat, którego treść brzmi:

Dołącz do nas 5 kwietnia, aby obejrzeć transmisję na żywo State of Unreal, podczas której odkryjemy, co czeka przyszłość gier — i ogłosimy kilka ekscytujących wiadomości.