Jeśli zastanawialiście się kiedyś z czego "żyje" firma Epic Games, to są to aktualnie dwa produkty - Fortnite wciąż generujący ogromne pieniądze i jeden znajlepszych silników, czyli Unreal Engine. Czekamy na piątkę i lada moment ją zobaczymy.

W maju ubiegłego roku sieć obiegły materiały promujące nową wersję silnika do gier Unreal Engine 5. To w ogóle była ciekawa akcja promująca PlayStation 5, bo prezentacja techniczna silnika została powiązana właśnie z nową konsolą Sony i robiła ogromne wrażenie. Jakość, dbałość o szczegóły, światła, modele, tekstury - wszystko na tym demie prezentowało się fenomenalnie.

Trudno jednak było uwierzyć, że gry na PlayStation 5 będą tak właśnie wyglądać - jesteśmy grubo ponad pół roku od premiery konsoli i póki co nie doczekaliśmy się takiej jakości oprawy graficznej, a pod wielkim znakiem zapytania stoi czy kiedykolwiek na tym sprzęcie zobaczymy taką jakość - nie doczekaliśmy się również jeszcze pierwszej gry na nowej wersji silnika Unreal. No, ale to mają do siebie właśnie dema technologiczne.

Fortnite pierwszą grą na Unreal Engine 5

Minął ponad rok i wygląda na to, że dostaniemy wreszcie pierwszą grę napędzaną nową wersją silnika Unreal. Będzie to Fortnite, więc z uwagi na sposób w jaki przedstawiona jest tam grafika, trudno liczyć na jakieś wizualne fajerwerki, które wprowadzą branżę gier na zupełnie nowy poziom. Z drugiej strony chyba nikt nie jest zaskoczony, że to właśnie własna produkcja Epic Games będzie pierwszą grą wykorzysującą nowy szkielet.

Jeśli wierzyć doniesieniom informatorów związanych z branżą, Fortnite miałby zostać przeniesiony na Unreal Engine 5 już niedługo, bo jeszcze w trwającym aktualnie sezonie ósmym.

Mówi się też jednak o tym, że zmiany mogą nie być bardzo widoczne po to, by nie wprowadzać dużego zamieszania wśród graczy. Wspomniano jednak również o modach, co z jednej strony brzmi świetnie, z drugiej może sporo namieszać w Fortnite - no chyba, że producent ogarnie temat na tyle sprytnie, by modyfikacje w żaden sposób nie wpływały na główne tryby gry, ale zostały gdzieś ukryte w tych pobocznych.