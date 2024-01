Święto graczy PlayStation już w tym tygodniu. Jest na co czekać!

Wygląda na to, że Sony na ten tydzień szykuje State of Play, które może okazać się prawdziwą rewelacją dla graczy.

Nowe State of Play jeszcze w tym tygodniu?

Chociaż sam japoński gigant nie zabrał jeszcze głosu w tej sprawie, to wielu insiderów donosi, że jeszcze w tym tygodniu będziemy świadkami nowego State of Play. Prezentacja z nowymi materiałami z największych nadchodzących produkcji (a czasem również zapowiedziami całkowicie nowych gier) to prawdziwe święto dla graczy i te konferencje zazwyczaj wypadają naprawdę nieźle. Zdaje się jednak, że najnowsze State of Play ma być dużo lepsze, niż „niezłe”.

Zgodnie z doniesieniami insiderów, Sony planuje, żeby najnowsze State of Play odbyło się „w okolicach” najbliższej środy, czyli 31 stycznia. Informatorzy twierdzą, że gigant z Kraju Kwitnącej Wiśni przygotował materiały z naprawdę wielu gier, wliczając w to takie perełki jak nadchodzące wielkimi krokami Final Fantasy 7 Rebirth czy wyczekiwane przez wielu Death Stranding 2, które jest kontynuacją wielkiego i znanego dzieła Hideo Kojimy. To jednak nie wszystko!

Death Stranding 2, Final Fantasy 7 Remake 2 i wiele więcej — State of Play ma być rewelacyjne!

Billbil-kun, który w ostatnim czasie stał się niezwykle zaufanym informatorem w sprawach dotyczących PlayStation (między innymi dlatego, że miesiąc w miesiąc zdradza rozpiski PlayStation Plus — i nigdy się nie myli) napisał, że „już wkrótce usłyszymy więcej o Death Stranding 2” — więc obecność tej gry na State of Play miałoby naprawdę dużo sensu. Co więcej, według jego doniesień, nowa produkcja twórcy Metal Gear Solid ma otrzymać zaskakujący podtytuł gry: Death Stranding 2: On The Beach.

Co więcej, wygląda na to, że Sony ogłosi również remaster Until Dawn — jednego z lepszych horrorów poprzedniej generacji. Ten ma trafić zarówno na PlayStation 5, jak i na PC. To nie jest przypadek — jak niedawno informowaliśmy, Until Dawn ma otrzymać własny film kinowy. Jest to całkiem niezły pomysł, gdyż produkcja ta charakteryzuje się naprawdę ciekawymi rozwiązaniami gameplayowymi — tutaj życie i śmierć bohaterów zależy od decyzji podejmowanych przez bohatera, a całości towarzyszy iście filmowy klimatowi. Gra potrafi także nieźle wystraszyć, dlatego nie dziwi fakt zaangażowania Davida F. Sandberga — reżysera mającego na koncie prace przy takich produktach jak Kiedy gasną światła czy Annabelle: Narodziny zła.

No i co sądzicie o takim zestawieniu? Chociaż to „tylko” 3 gry, to taki zestaw gwarantuje udaną konferencję — a można ze spokojem założyć, że nie są to jedyne produkcje, jakie pojawią się na nowym State of Play.