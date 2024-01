Jak podłączyć pada z PS5 do PC?

Kontroler DualSense z PlayStation 5 to urządzenie, które docenili nie tylko posiadacze konsoli od Sony. Zaawansowane czujniki, precyzyjne reakcje haptyczne i wbudowany głośnik pozwalają poprawić doświadczenia gamingowe, więc nie dziwi, że pecetowcy też chcą korzystać z tego pada. Co ważne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć go z komputerem. W tym tekście wyjaśnimy, jak to zrobić.

Granie na PC pozwala korzystać z ogromnej ilości urządzeń peryferyjnych. Czasami jednak to konsole oferują nam to, czego potrzebujemy, albo to, co chcielibyśmy po prostu przetestować. Pady od konsol PlayStation już dawno zyskały uznanie na całym świecie. Nie dziwi więc to, że pecetowcy też chcą z nich korzystać. Jeśli należysz do tej grupy, zapraszamy na krótki poradnik krok po kroku – Jak podłączyć kontroler DualSense z PS5 do komputera osobistego?

Podłączamy kontroler DualSense do komputera

Kontroler DualSense z PS5 oferuje wyjątkowe możliwości, jednak zanim podłączysz go do swojego komputera, warto zrozumieć kwestie związane z jego zgodnością sprzętową. Pad ten może być używany zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym. Istnieje tu kilka istotnych elementów do rozważenia.

Kabel, czy Bluetooth?

W przypadku podłączania pada z PS5 do PC w trybie przewodowym, konieczne jest posiadanie odpowiedniego kabla. DualSense wykorzystuje port USB-C, co oznacza, że będzie wymagany kabel USB-C do USB-A lub USB-C do USB-C, w zależności od portów dostępnych w komputerze. W przypadku bezprzewodowego połączenia istnieje możliwość korzystania z Bluetooth, jednakże nie wszystkie komputery posiadają wbudowany odpowiedni moduł, więc możesz potrzebować dodatkowego adaptera. Jeśli czeka Cię dodatkowy zakup, postaw na najnowszą wersję standardu Bluetooth. Warto też szukać urządzeń wspierających tryb niskiej latencji. Dzięki temu opóźnienia w reakcji będą mniejsze.

Podłączanie pada z PS5 do PC

Zanim przystąpisz do podłączania kontrolera DualSense z PlayStation 5 do komputera, warto upewnić się, że jest on aktualny pod względem oprogramowania. Aby to zrobić, skorzystaj z funkcji aktualizacji oprogramowania kontrolera poprzez konsolę PlayStation 5 lub narzędzia do aktualizacji oprogramowania układowego kontrolera bezprzewodowego DualSense dostępnego na systemy Windows. Update'y mogą zawierać istotne poprawki, które wpłyną na kompatybilność i wydajność.

DualSense podłączany kablem

Jeśli preferujesz stabilne połączenie przewodowe, potrzebny będzie odpowiedni kabel. DualSense wykorzystuje port USB-C, więc wymagany będzie kabel USB-C do USB-A lub USB-C do USB-C w zależności od portów w komputerze. Podłącz kontroler za pomocą kabla i odczekaj chwilę, aż system rozpozna urządzenie.

DualSense podłączany do komputera przez Bluetooth

W systemie Windows znajdź opcję "Dodaj urządzenia Bluetooth lub inne". Gdy komputer zacznie szukać Twojego pada, włącz tryb parowania na kontrolerze (przytrzymując przycisk Share i PS jednocześnie, aż diody zaczną migać), a następnie wyszukaj urządzenie na liście i sparuj je z pecetem lub laptopem.

Konfiguracja ustawień DualSense na komputerze

Po udanym połączeniu kontrolera z komputerem zaleca się sprawdzenie, czy wszystkie funkcje działają poprawnie. Przejdź do ustawień systemowych, panelu sterowania lub menedżera urządzeń w zależności od systemu operacyjnego. Upewnij się, że kontroler jest wykrywany poprawnie i że wszystkie przyciski oraz funkcje działają bez zarzutu. Urządzenie powinno bez problemu działać z grami kompatybilnymi ze sterownikiem DirectInput. Są jednak gry, które wymagają trybu XInput. Wówczas trzeba będzie skorzystać z emulacji.

Testowanie i kalibracja

Po prawidłowym podłączeniu i skonfigurowaniu kontrolera z komputerem warto przeprowadzić testy w grze lub programie diagnostycznym. Sprawdź, czy wszystkie przyciski, analogi i funkcje działają zgodnie z oczekiwaniami. W razie potrzeby dokonaj kalibracji kontrolera, aby zapewnić optymalną precyzję i komfort podczas gry. W ten sposób ustawisz czułość gałek analogowych, uruchomisz wibracje itd. W niektórych grach można nawet skonfigurować żyroskop. Pomocny może być klient Steam na Windowsa lub darmowy program DS4Windows. Znajdziesz tam narzędzia pozwalające skonfigurować kontroler DualSense, aby był on zgodny z grami, które działają z windowsowy, padem do Xboxa.