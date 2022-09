Co czwarty Polak myśli o zmianie branży na IT. Szansą zapotrzebowanie w obszarze Testingu QA

Branża IT kusi rodaków nie tylko zarobkami, ale i ciekawymi projektami i szansami na rozwój. Według raportu międzynarodowej firmy Evolution, już 1/4 Polaków myśli o przebranżowieniu się i spróbowaniu swoich sił w IT.

Chęci to jedno, a możliwości to drugie. Branża IT ma stosunkowo wysoki próg wejścia, jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności. Jednak szansą dla początkujących może być obszar Testingu (QA).

Konrad Bromiński, Senior HR Manager z Evolution:

Obszar Testingu jest coraz częściej wybierany przez osoby bez doświadczenia w IT, a które chciałyby wejść w tę branżę. Jest to spowodowane nie tylko nieco niższym progiem edukacyjnym wejścia w ten obszar, ale również faktem, że specjalizacja QA łączy w sobie wiele kompetencji, które mogą być dobrym fundamentem w zdobywaniu doświadczenia w innych kategoriach.

Dane ze wspomnianego raportu pokazują, iż 30% rodaków zainteresowanych zmianą branży na IT, bierze pod uwagę właśnie tę kategorię, z kolei 19% ankietowanych czystym programowaniem. Jakie jest aktualnie zapotrzebowanie na rynku na testerów? Tu już sięgamy po dane serwisu No Fluff Jobs, w którym to w okresie od stycznia do września 2022, 9% z wszystkich ofert dotyczączyło własnie kategorii Testing, a 1,5% skierowanych było dla juniorów QA.

Jeśli chodzi o zarobki juniorów QA, w przypadku umów B2B mediana dolnych i górnych widełek wynosi od 6 do 9 tys. zł netto +VAT. Dla porównania, na stanowisku mid wynoszą one od 12 do 18 tys. złotych netto + VAT, a seniorzy mogą liczyć na kwoty od 17 do 23,5 tys. złotych netto + VAT.

Z kolei w przypadku umów o pracę sytuacja wygląda następująco: junior - od 5 do 8 tys. złotych brutto, mid - od 10 do 14,5 tys. złotych brutto, a senior - od 14 do 19 tys. złotych brutto.

Próg wejścia do obszaru Testingu QA jest niższy niż w innych kategoriach branży IT, ale nie oznacza to, że nie potrzeba w nim szczególnych umiejętności. W tej kategorii istotne są dla pracodawców takie kompetencje u kandydatów jak znajomość języka angielskiego, zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy zespołowej i rozwiązywania problemów. Natomiast jeśli chodzi o języki programowania najczęściej wymieniane są SQL, Java, Python, Javascript oraz znajomość oprogramowania Jira.

Szansą dla takich osób są między innymi różnego rodzaju bootcampy, na których można nauczyć się podstaw testowania, automatyzacji testów oraz najlepszych narzędzi i frameworków, tym samym stworzyć sobie solidne podstawy do rozpoczęcia kariery w Quality Assurance Automation. Jeden z takich bootcampów organizowany będzie właśnie przez firmę Evolution i można wziąć w nim udział zupełnie za darmo.

Konrad Bromiński:

Widząc zainteresowanie tym obszarem, ale również nasze potrzeby, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i organizujemy całkowicie darmowy bootcamp online, po którym najlepsi uczestnicy znajdą u nas zatrudnienie na stanowiskach QA. Wszystkich zainteresowanych udziałem w Quality Assurance Automation Bootcamp.

Po ukończeniu tego bootcampu, każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu, a osoby, które wykażą się najlepszymi wynikami mogą liczyć od razu na zatrudnienie w firmie Evolution jako specjaliści Quality Assurance. Zapisy do bootcampu odbywają się pod tym adresem do 3 października, a sam kurs rozpocznie się 24 października i potrwa do 16 grudnia.

Źródło: Evolution.

Stock Image from Depositphotos.